Российские борцы завоевали четыре золотые медали на ЧЕ до 17 лет
20:36 12.05.2026
Российские борцы завоевали четыре золотые медали на ЧЕ до 17 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре золотые медали на чемпионате Европы среди спортсменов до 17 лет в Болгарии.
  • Российские спортсмены выступают с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы, который проходит в болгарском Самокове с 11 по 17 мая.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре золотые медали на чемпионате Европы среди спортсменов до 17 лет в Болгарии.
Артем Ткаченко в финале весовой категории до 48 кг одолел азербайджанца Омара Салманова. Эдем Пайзиев в категории до 55 кг также выиграл у соперника из Азербайджана - Гурбана Мажнунова. В финале категории до 65 кг Аслан Дзуев взял верх над Завеном Межлумяном из Армении. Федор Сухарев в финале категории до 110 кг нанес поражение поляку Матеушу Ярославу Томелке.
Чемпионат Европы проходит в болгарском Самокове с 11 по 17 мая. Российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.
