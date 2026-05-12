Российские борцы завоевали четыре золотые медали на ЧЕ до 17 лет

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре золотые медали на чемпионате Европы среди спортсменов до 17 лет в Болгарии.

Артем Ткаченко в финале весовой категории до 48 кг одолел азербайджанца Омара Салманова. Эдем Пайзиев в категории до 55 кг также выиграл у соперника из Азербайджана - Гурбана Мажнунова. В финале категории до 65 кг Аслан Дзуев взял верх над Завеном Межлумяном из Армении. Федор Сухарев в финале категории до 110 кг нанес поражение поляку Матеушу Ярославу Томелке.