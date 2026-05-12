Путин поручил принять меры по популяризации самбо - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
16:02 12.05.2026 (обновлено: 16:15 12.05.2026)
Путин поручил принять меры по популяризации самбо

  • Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по популяризации самбо.
  • Правительству должно образовать организационный комитет по проведению мероприятий к 90-летию этого вида единоборств.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры по созданию условий для привлечения россиян в занятия самбо, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение дано в связи с 90-летием признания самбо как вида спорта в 2028 году.
"Правительству Российской Федерации ... принять дополнительные меры по созданию условий для массового вовлечения граждан в занятия самбо, а также по государственной поддержке членов спортивных сборных команд Российской Федерации по самбо", - говорится в тексте распоряжения.
Также правительству поручено образовать организационный комитет по проведению мероприятий к 90-летию самбо, обеспечить его разработку и утверждение.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации принять меры по популяризации самбо среди молодежи, других возрастных групп населения и дальнейшему развитию этого вида спорта в Российской Федерации", - уточняется в тексте документа.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания - 12 мая.
