Белоус: борьба за бронзу в РПЛ не вызывает серьезного интереса

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Борьба за бронзовые медали в чемпионате России по футболу не вызывает слишком серьезного интереса, поскольку главное значение имеет только победа в турнире, заявил РИА Новости экс-генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус.
Перед заключительным туром чемпионата страны на третьем месте с 53 очками идет московский "Локомотив", а на четвертом - столичный "Спартак" (51). Железнодорожники 17 мая в гостях встретятся с ЦСКА (48), а "красно-белые" в этот же день сыграют в Махачкале с "Динамо" (25).
"На мой взгляд, это уже не очень интересно. Как говорил великий Анатолий Федорович Бышовец: блестит только золото. И когда бьются за золото, то в этом есть смысл. И когда бьются за место в премьер-лиге, это интересно. И для того же "Нижнего Новгорода", который только на последних минутах пропустил два мяча от ЦСКА (потерпев дома поражение со счетом 1:2), это трагедия для футболистов, болельщиков и руководства. Но шанс у них остается, поэтому надо биться до последнего, стараться и верить в такую возможность", - сказал Белоус, оценивая шансы "Локомотива" и "Спартака" на бронзовые медали.
"Локомотив" нормально прошел сезон, и для него эти бронзовые медали очень важны. В данной ситуации для клуба с более низким бюджетом, чем у того же "Спартака". И якобы, если они возьмут бронзовые медали, то акционеры сказали, что в этом случае они увеличат бюджет на следующий год. Для того, чтобы можно было приобретать футболистов", - добавил собеседник агентства.
