Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" заинтересован в трансфере футболиста "Атлетико Минейро", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:18 11.05.2026 (обновлено: 20:38 11.05.2026)
"Зенит" заинтересован в трансфере футболиста "Атлетико Минейро", пишут СМИ

Africafoot: "Зенит" заинтересован в трансфере Мамади Сиссе из "Атлетико Минейро"

© пресс-служба ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)Футболисты "Зенита" на тренировке
Футболисты Зенита на тренировке - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© пресс-служба ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)
Футболисты "Зенита" на тренировке. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Зенит" заинтересован в трансфере полузащитника бразильского "Атлетико Минейро" и сборной Гвинеи по футболу Мамади Сиссе.
  • "Сине-бело-голубые" уже ведут переговоры с окружением игрока и его клубом.
  • Финансовые условия устроили Сиссе, но "Атлетико Минейро" счел предложение недостаточным.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере полузащитника бразильского "Атлетико Минейро" и сборной Гвинеи по футболу Мамади Сиссе, сообщает Africafoot.
По информации источника, "Зенит" уже ведет переговоры с окружением игрока, а также с его клубом. Сиссе устроили финансовые условия "сине-бело-голубых", в то время как "Атлетико Минейро" счел предложение клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) недостаточным. При этом бразильцы готовы продолжить переговоры.
Также интерес к Сиссе проявляют клубы из Европы и Саудовской Аравии, однако только "Зенит" сделал конкретное предложение.
Сиссе 18 лет, он перешел в "Атлетико Минейро" из нигерийского клуба "36 Лайон" в 2025 году. С января Сиссе выступает за взрослую команду, на его счету 11 матчей.
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Зенит" сделал предложение по трансферу Джона Джона
8 декабря 2025, 00:59
 
ФутболГвинеяЕвропаСаудовская АравияЗенитАтлетико МинейроРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала