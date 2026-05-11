"Зенит" заинтересован в трансфере футболиста "Атлетико Минейро", пишут СМИ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере полузащитника бразильского "Атлетико Минейро" и сборной Гвинеи по футболу Мамади Сиссе, сообщает Africafoot.
По информации источника, "Зенит" уже ведет переговоры с окружением игрока, а также с его клубом. Сиссе устроили финансовые условия "сине-бело-голубых", в то время как "Атлетико Минейро" счел предложение клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) недостаточным. При этом бразильцы готовы продолжить переговоры.
Также интерес к Сиссе проявляют клубы из Европы и Саудовской Аравии, однако только "Зенит" сделал конкретное предложение.
Сиссе 18 лет, он перешел в "Атлетико Минейро" из нигерийского клуба "36 Лайон" в 2025 году. С января Сиссе выступает за взрослую команду, на его счету 11 матчей.
