"Динамо" отомстило "Краснодару" за вылет из Кубка России, заявил Тюкавин

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что "бело-голубые" по-спортивному и по-мужски отомстили "Краснодару" за вылет из розыгрыша Кубка России по футболу.
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1, один из голов забил Тюкавин. Действующий чемпион России "Краснодар" (63 очка) по итогам тура уступил первое место петербургскому "Зениту" (65), "Динамо" (42) занимает восьмую строчку. 7 мая Тюкавин не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти в ответной встрече финала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара", в результате "Динамо" выбыло из розыгрыша Кубка.
«
"По-спортивному, по-мужски отомстили сегодня. Но обменял бы свой сегодняшний гол на тот, что не забил с пенальти. Сезон оценивать пока рано. Сначала дождемся окончания, впереди матч с "Балтикой". Все бы в команде променяли бы эту победу на победу в Кубке. Мы бегали за своей мечтой, а "Краснодар" не дал нам это сделать. Ну и мы не забили. Но домашняя победа при полном стадионе - очень приятно. Спасибо болельщикам, что верят в нас и приходят на стадион", - сказал Тюкавин журналистам.