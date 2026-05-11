"Динамо" отомстило "Краснодару" за вылет из Кубка России, заявил Тюкавин

"По-спортивному, по-мужски отомстили сегодня. Но обменял бы свой сегодняшний гол на тот, что не забил с пенальти. Сезон оценивать пока рано. Сначала дождемся окончания, впереди матч с "Балтикой". Все бы в команде променяли бы эту победу на победу в Кубке. Мы бегали за своей мечтой, а "Краснодар" не дал нам это сделать. Ну и мы не забили. Но домашняя победа при полном стадионе - очень приятно. Спасибо болельщикам, что верят в нас и приходят на стадион", - сказал Тюкавин журналистам.