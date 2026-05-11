"Динамо" отомстило "Краснодару" за вылет из Кубка России, заявил Тюкавин
23:10 11.05.2026
"Динамо" отомстило "Краснодару" за вылет из Кубка России, заявил Тюкавин

Тюкавин: "Динамо" отомстило "Краснодару" в матче РПЛ за вылет из Кубка России

  • Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что команда по-спортивному и по-мужски отомстила "Краснодару" за вылет из розыгрыша Кубка России по футболу.
  • Тюкавин сказал, что домашняя победа при полном стадионе очень приятна, но вся команда променяла бы ее на победу в Кубке.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что "бело-голубые" по-спортивному и по-мужски отомстили "Краснодару" за вылет из розыгрыша Кубка России по футболу.
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1, один из голов забил Тюкавин. Действующий чемпион России "Краснодар" (63 очка) по итогам тура уступил первое место петербургскому "Зениту" (65), "Динамо" (42) занимает восьмую строчку. 7 мая Тюкавин не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти в ответной встрече финала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара", в результате "Динамо" выбыло из розыгрыша Кубка.
"По-спортивному, по-мужски отомстили сегодня. Но обменял бы свой сегодняшний гол на тот, что не забил с пенальти. Сезон оценивать пока рано. Сначала дождемся окончания, впереди матч с "Балтикой". Все бы в команде променяли бы эту победу на победу в Кубке. Мы бегали за своей мечтой, а "Краснодар" не дал нам это сделать. Ну и мы не забили. Но домашняя победа при полном стадионе - очень приятно. Спасибо болельщикам, что верят в нас и приходят на стадион", - сказал Тюкавин журналистам.
