В "Динамо" объяснили замену Тюкавина в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболисты московского "Динамо" Константин Тюкавин и Данил Глебов сами попросили замены во время матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром", заявил журналистам тренер "бело-голубых" Юрий Жирков.
"Тюкавин сам попросил замену, наверное, старые болячки. Глебов - то же самое. По заменам все сработало хорошо", - сказал Жирков.
Также специалист высказался о завершении серии без побед против "Краснодара". "Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Серия неудачных игр с "Краснодаром" прервалась. Последняя домашняя игра была для нашей команды знаковой. Хорошо, что подарили эту победу болельщикам "Динамо", - сообщил Жирков.
"Мы и перед матчем говорили игрокам - обидное поражение в Кубке и предыдущих играх - на это был особый акцент в разговоре. Надо было переламывать эту ситуацию. Посыл был, что эта команда может играть со всеми лидерами чемпионата и выигрывать", - добавил специалист.
Отвечая на вопрос о недовольстве бразильского полузащитника Бителло заменой на 59-й минуте, Жирков сказал: "Наверное, все игроки недовольны, когда их меняют. Как дальше комментировать - не знаю".