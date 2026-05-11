В "Динамо" объяснили замену Тюкавина в матче с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
22:57 11.05.2026 (обновлено: 23:15 11.05.2026)
В "Динамо" объяснили замену Тюкавина в матче с "Краснодаром"

Жирков: Тюкавин и Глебов сами попросили замены в матче с "Краснодаром"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты московского «Динамо» Константин Тюкавин и Данил Глебов сами попросили замены во время матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
  • «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1, прервав серию без побед против «Краснодара».
  • Тренер «Динамо» Юрий Жирков отметил, что команда может играть со всеми лидерами чемпионата и выигрывать.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболисты московского "Динамо" Константин Тюкавин и Данил Глебов сами попросили замены во время матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром", заявил журналистам тренер "бело-голубых" Юрий Жирков.
"Динамо" в понедельник дома обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. Первый мяч москвичей забил Тюкавин, который был заменен на 70-й минуте. Глебов покинул поле спустя еще 12 минут.
"Тюкавин сам попросил замену, наверное, старые болячки. Глебов - то же самое. По заменам все сработало хорошо", - сказал Жирков.
Также специалист высказался о завершении серии без побед против "Краснодара". "Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Серия неудачных игр с "Краснодаром" прервалась. Последняя домашняя игра была для нашей команды знаковой. Хорошо, что подарили эту победу болельщикам "Динамо", - сообщил Жирков.
"Мы и перед матчем говорили игрокам - обидное поражение в Кубке и предыдущих играх - на это был особый акцент в разговоре. Надо было переламывать эту ситуацию. Посыл был, что эта команда может играть со всеми лидерами чемпионата и выигрывать", - добавил специалист.
Отвечая на вопрос о недовольстве бразильского полузащитника Бителло заменой на 59-й минуте, Жирков сказал: "Наверное, все игроки недовольны, когда их меняют. Как дальше комментировать - не знаю".
ФутболСпортЮрий ЖирковКонстантин ТюкавинДанил ГлебовДинамо МоскваКраснодар
 
