Футболист "Локомотива" заявил, что мечтает о переходе в мадридский "Реал"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Локомотива" Александр Руденко в разговоре с РИА Новости пошутил, что мечтает перейти в мадридский "Реал".
Ранее "Чемпионат" сообщил, что одноклубник Руденко Алексей Батраков может перейти во французский "Пари Сен-Жермен" летом 2026 года. Футболисту 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива".
"О "Реале", - ответил Руденко на вопрос о том, мечтает ли он о "ПСЖ" после слухов о возможном переходе Батракова во французский клуб.
В воскресенье "Локомотив" дома обыграл калининградскую "Балтику" в 29-м туре чемпионата России со счетом 1:0 благодаря голу Руденко.