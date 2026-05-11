Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Локомотива" заявил, что мечтает о переходе в мадридский "Реал" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:06 11.05.2026
Футболист "Локомотива" заявил, что мечтает о переходе в мадридский "Реал"

Руденко из "Локомотива" заявил, что мечтает о переходе в мадридский "Реал"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Руденко
Александр Руденко - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Локомотива" Александр Руденко в разговоре с РИА Новости пошутил, что мечтает перейти в мадридский "Реал".
Ранее "Чемпионат" сообщил, что одноклубник Руденко Алексей Батраков может перейти во французский "Пари Сен-Жермен" летом 2026 года. Футболисту 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива".
«
"О "Реале", - ответил Руденко на вопрос о том, мечтает ли он о "ПСЖ" после слухов о возможном переходе Батракова во французский клуб.
В воскресенье "Локомотив" дома обыграл калининградскую "Балтику" в 29-м туре чемпионата России со счетом 1:0 благодаря голу Руденко.
Рафинья, игрок Барселоны - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Барселона" стала 29-кратным чемпионом Испании по футболу
Вчера, 00:00
 
ФутболАлександр РуденкоАлексей БатраковЛокомотив (Москва)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Реал МадридРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала