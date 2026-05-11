ЦСКА в концовке вырвал победу в матче РПЛ с "Нижним Новгородом" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
17:18 11.05.2026 (обновлено: 18:15 11.05.2026)
ЦСКА в концовке вырвал победу в матче РПЛ с "Нижним Новгородом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты «Нижнего Новгорода» проиграли московскому ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.
  • Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов одержал первую победу.
  • «Нижний Новгород» довел безвыигрышную серию до восьми встреч и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА поднялся на четвертую строчку.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Футболисты "Нижнего Новгорода" проиграли московскому ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе хозяев мяч забил Даниил Лесовой (44-я минута). У гостей дебютными голами за ЦСКА отметились Данила Козлов (88) и Имран Фиров (90).
Российская премьер-лига (РПЛ)
11 мая 2026 • начало в 15:15
Завершен
Нижний Новгород
1 : 2
ЦСКА
44‎’‎ • Даниил Лесовой
(Олакунле Олусегун)
89‎’‎ • Данила Козлов
(Imran Firov)
90‎’‎ • Imran Firov
(Matija Popovic)
Календарь Турнирная таблица История встреч
ЦСКА одержал первую победу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова. Он сменил отправленного 4 мая в отставку швейцарца Фабио Челестини.
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
"Нижний Новгород" довел безвыигрышную серию до восьми встреч и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. ЦСКА, набрав 48 очков, поднялся на четвертую строчку. В заключительном, 30-м туре, нижегородская команда 17 мая сыграет на выезде против казанского "Рубина", а армейцы в тот же день примут столичный "Локомотив".
