Игрок "Сочи" пожаловался на атаки БПЛА в связи с поражением от "Зенита"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий футбольного клуба "Сочи" Павел Мелешин заявил РИА Новости, что затяжная дорога до Санкт-Петербурга повлияла на физическое состояние команды, которой чуть-чуть не хватило в концовке матча чемпионата России с "Зенитом".
В воскресенье "Сочи" в гостях проиграл "Зениту" (1:2) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Южане добирались до Санкт-Петербурга 28 часов на автобусах и поездах из-за закрытия аэропорта.
"Мы очень долго добирались до Санкт-Петербурга, и в целом это, конечно, повлияло на форму. Но ребята хорошо играли первый тайм, я считаю. Где-то до 60-й минуты мы держались хорошо, а потом уже сказалась усталость, в каких-то моментах нас чуть-чуть не хватило", - сказал Мелешин.
