13:21 11.05.2026 (обновлено: 13:22 11.05.2026)
Игрок "Сочи" пожаловался на атаки БПЛА в связи с поражением от "Зенита"

  • Футбольный клуб «Сочи» проиграл «Зениту» со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
  • Нападающий ФК «Сочи» Павел Мелешин заявил, что затяжная дорога до Санкт-Петербурга повлияла на физическое состояние команды.
  • «Сочи» досрочно лишился шансов на сохранение места в РПЛ на следующий сезон после ничьей в матче махачкалинского «Динамо» с грозненским «Ахматом».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий футбольного клуба "Сочи" Павел Мелешин заявил РИА Новости, что затяжная дорога до Санкт-Петербурга повлияла на физическое состояние команды, которой чуть-чуть не хватило в концовке матча чемпионата России с "Зенитом".
В воскресенье "Сочи" в гостях проиграл "Зениту" (1:2) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Южане добирались до Санкт-Петербурга 28 часов на автобусах и поездах из-за закрытия аэропорта.
"Мы очень долго добирались до Санкт-Петербурга, и в целом это, конечно, повлияло на форму. Но ребята хорошо играли первый тайм, я считаю. Где-то до 60-й минуты мы держались хорошо, а потом уже сказалась усталость, в каких-то моментах нас чуть-чуть не хватило", - сказал Мелешин.
"Сочи" досрочно лишился шансов на сохранение места в РПЛ на следующий сезон после ничьей в матче махачкалинского "Динамо" с грозненским "Ахматом" (1:1).
"Сочи" досрочно вылетел из РПЛ
10 мая, 19:17
 
ФутболПавел МелешинСочиЗенитДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
