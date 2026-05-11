Радулов — гений! "Локомотив" разорвал "Ак Барс" в первом матче финала

"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Одним из главных героев успеха действующих обладателей Кубка Гагарина стал Александр Радулов, огорчивший свою бывшую команду.

Особое противостояние

Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" до сегодняшней дуэли лишь однажды встречались друг с другом в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. То противостояние оказалось в некоторой степени уникальным: именно "железнодорожники" и "барсы" в 2009 году разыграли между собой первый в истории Кубок Гагарина. Спустя 17 лет два клуба вновь встретились в плей-офф и снова — в финале. И теперь "Локомотив" с "Ак Барсом" сразятся за право "забрать" себе ту единственную шайбу, украшающую главный трофей лиги, что осталась пока еще не тронутой. Довольно символично, что на первой из 17 шайб, которые красуются на Кубке Гагарина, выгравировано название казанского клуба, а на предпоследней — ярославского.

По сравнению как с финалом 2009 года, так и событиями последних сезонов КХЛ у "Локомотива" и "Ак Барса" хватает переплетений, которые делают их сегодняшнюю дуэль действительно особенной. Например, Сергей Звягин, ассистирующий главному тренеру "железнодорожников" Бобу Хартли, и Георгий Гелашвили, работающий тренером вратарей в казанской команде, в наши дни бьются по разные стороны баррикад. А ведь 17 лет назад Звягин с Гелашвили были товарищами и составляли вратарскую бригаду ярославцев в финальной серии против "барсов".

Среди действующих же хоккеистов особым противостояние "Локомотива" и "Ак Барса" станет сразу для трех игроков. Александр Радулов до переезда в Ярославль, где стал настоящим лидером команды и ее мотором, выступал как раз в Казани, где даже был капитаном и доходил с клубом до финала Кубка Гагарина-2023. Нынешний капитан "Ак Барса" Алексей Марченко ранее носил капитанскую нашивку и в "Локомотиве", но был вынужден покинуть клуб, который посчитал, что игрок лишь занимает место в составе и под потолком зарплат, и расторг с ним контракт. Григорий Денисенко и вовсе является воспитанником ярославской школы и был ее заметным игроком на молодежном уровне, однако после неудачных попыток построить карьеру в Северной Америке в КХЛ он пригодился именно "Ак Барсу".

Что по статистике? Многие цифры оказались на стороне казанцев:

"Ак Барс" дошел до финала с наименьшими потерями и за предыдущие три раунда плей-офф КХЛ проиграл всего два матча, "Локомотив" уступил в четырех встречах (из них три — в полуфинальной серии против "Авангарда");

"Ак Барс" до финала являлся лидером лиги по количеству заброшенных шайб в текущем розыгрыше плей-офф (47 в 14 матчах, в среднем 3,36 гола за игру), "Локомотив" входил в топ-3 (43 шайбы в 16 матчах, в среднем 2,68 гола за игру);

"Ак Барс" до финальной серии пропустил 28 шайб в 14 матчах (в среднем 2 гола за игру), а "Локомотив" — 29 в 16 играх (в среднем 1,81 гола за игру);

"Ак Барс" в первых трех раундах плей-офф выступил эффективнее "Локомотива" в атакующих действиях, реализовав 11,27% бросков в створ (лучший показатель во всей лиге). "Железнодорожники" за тот же отрезок реализовали 7,88% бросков;

"Ак Барс" заблокировал 305 бросков, "Локомотив" — 264;

"Ак Барс" лишь слегка, но все-таки превзошел "Локомотив" по игре на вбрасываниях (53,89% выигранных вбрасываний у казанцев против 53,33% у ярославцев), а также по перехватам (86 против 38) и потерям (208 против 230);

"Ак Барс" выступил лучше "Локомотива" при игре в большинстве (26,5% реализации против 16,7%);

при этом "Ак Барс" по итогам первых трех раундов плей-офф уступил "Локомотиву" по силовым приемам (351 против 457), отборам (60 против 72) и по игре в меньшинстве (72,2% нейтрализации большинства соперника против 78,9%).

Невероятный Радулов!

Несмотря на разное время, которое имелось у команд на подготовку к очной встрече в финале, "Локомотив" и "Ак Барс" обошлись без изменений в составах — на первую игру противостояния оба коллектива подошли с теми же силами, которые позволили им добыть победу в решающих матчах серий полуфинала.

Примечательно, что тренерский штаб Боба Хартли в топ-6 изначально доверился сочетаниям Каюмов - Шалунов - Березкин и Радулов - Иванов - Сурин, но уже по ходу первого периода Шалунов стал "центром" Радулова и Сурина. Несмотря на то, что у Егора Сурина этот плей-офф получается не таким успешным, как того ожидает хоккейная общественность, Хартли не ограничивает игровое время для молодого форварда и все еще верит в эффективность его связки с Радуловым, хотя ключевые голы в дуэли с "Авангардом" ветеран "Локомотива" сделал в других сочетаниях.

Это решение тренерского штаба "железнодорожников" дало о себе знать с первого же матча против "Ак Барса".

Обе команды бросились с места в карьер с первых же минут матча. В течение всего первого периода "Локомотив" и "Ак Барс" охотно обменивались обоюдоострыми атаками сходу и показывали равный хоккей. При этом небольшое преимущество имелось у казанцев: подопечные Анвара Гатиятулина атаковали чуть острее и создавали обороне ярославцев и конкретно Даниилу Исаеву чуть больше проблем, чем "железнодорожники" — Тимуру Билялову, который сегодня провел 400-й матч в карьере в КХЛ (с учетом чемпионатов и плей-офф) и стал десятым вратарем в истории лиги, кто достиг этой отметки.

Но ключевым в матчах на столь высоком уровне является умение сохранять концентрацию и соответствовать заданному темпу на протяжении всего матча. "Локомотив" на правах более опытной команды продемонстрировал этот навык в полной мере, тогда как "Ак Барс" погорел на первом же "зевке". Казанцы попросту забыли выйти на площадку после первого перерыва, за что были наказаны "Локомотивом", который лучше всех в лиге играет во вторых периодах. 46 секунд — столько потребовалось ярославцам, чтобы забросить две шайбы подряд.

В дебюте периода эффективность своей связки продемонстрировали все те же Сурин и Радулов: молодой форвард "Локомотива", получив шайбу на синей линии, набросил на пятак, где Радулов не заметил попыток двухметрового защитника "барсов" Степана Фальковского "выдавить" 39-летнего ветерана из зоны перед воротами и искусно сыграл на подставлении, переправив шайбу в ворота. Билялов не имел никаких шансов среагировать на фирменный финт Радулова.

Спустя те самые 46 секунд "Ак Барс" пропустил еще раз. И вновь не лучшим образом сыграл Фальковский. "Локомотив" подловил казанцев на ошибке защитника-гиганта, который потерял шайбу на чужой синей линии, и организовал результативную контратаку "два в два". Максим Березкин отпасовал на дальнюю штангу, где Денис Алексеев выиграл борьбу у Фальковского и замкнул передачу.

Сразу после такого нокдауна Анвар Гатиятулин взял тайм-аут, чтобы разбудить своих подопечных. Такой ход у тренера "Ак Барса" работал, например, во втором матче серии против "Металлурга", когда казанцы едва не отыгрались с 0:3. Сегодня "барсы" после второй пропущенной шайбы также вернулись к активному темпу, но "Локомотив" особых проблем не ощутил — ярославцы очень уверенно себя чувствовали и на протяжении всего второго периода довольно опасно действовали в чужой зоне.

Свое преимущество "железнодорожники" закрепили при первой же попытке игры в большинстве, которую они получили в середине периода после удаления Александра Барабанова за задержку соперника клюшкой. Несмотря на все проблемы "Локомотива" с реализацией "лишнего", которые преследуют команду Хартла с самого старта сезона, столь драгоценный шанс ярославцы использовали моментально.

И снова отличился Радулов, с большим удовольствием огорчивший свою бывшую команду. После мощного броска Мартина Герната от синей линии шайба попала в лицевой борт и отскочила к штанге, где уже дежурил Радулов. Ветеран "Локомотива" сразу же сыграл на добивании, но попал в штангу. От нее шайба отскочила к Байрону Фрэзу, который бросил по пустым воротам — Тимур Билялов уже был отыгран в этом моменте.

3:0 после второго периода в пользу "Локомотива" в первом матче серии — абсолютно идентичная картина была и в стартовой игре противостояния ярославцев с казанцами в финале-2009. Тот матч так и завершился со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Сегодня же "Ак Барс" отказался от повторения того результата.

Казанцы заметно прибавили в третьем периоде и стали охотнее пользоваться шансами, которые нет-нет, но возникали. "Локомотив" на протяжении матча не всегда действовал дисциплинированно и допускал довольно много удалений для текущей стадии плей-офф. На пятое удаление за авторством Рушана Рафикова ближе к середине третьей 20-минутки "Ак Барс" все-таки ответил голом.

После того, как "барсы" расставились в чужой зоне, лучший бомбардир казанской команды в этом розыгрыше плей-офф Митчелл Миллер взял инициативу на себя, продвинулся от синей линии вперед и, уйдя от Никиты Кирьянова, исполнил отличный кистевой бросок. Даниил Исаев, у которого в третьем периоде было много работы и немало ярких сейвов, с этим выстрелом не справился.

Этот гол "Ак Барса" в некоторой степени сыграл на руку "Локомотиву". Ярославцы прибавили в концентрации и выстроили мощный барьер перед своей зоной, не давая казанцам создать что-либо в атаке. Казанцы, у которых уже опускались руки, в концовке встречи попросту отдали этот матч, получив два удаления подряд. И пусть "железнодорожники" не реализовали большинство ни в формате "5 на 3", ни в формате "5 на 4", но две с небольшим минуты на потенциальный камбэк ярославцы у "барсов" отобрали. Последние секунды матча "Ак Барс" провел в формате "6 на 5", но никакой пользы из этого не выявил.