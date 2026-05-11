Тренера "Динамо" Гусева удалили в концовке матча РПЛ против "Краснодара"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев был удален в матче 29-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара".
Встреча проходит в понедельник в Москве, счет равный - 1:1.
На 90-й минуте Гусев получил вторую желтую карточку и был удален.