08:32 11.05.2026 (обновлено: 12:13 11.05.2026)
В "Балтике" признали провал весенней части сезона и нуле шансов на медали

Гендиректор "Балтики" Измайлов: потеря шансов на бронзу РПЛ расстраивает

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что его расстроила потеря командой математических шансов на бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).
  • Калининградская команда «Балтика» потеряла шансы завоевать бронзу чемпионата после поражения в матче 29-го тура РПЛ против московского «Локомотива» со счетом 1:0.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор калининградской "Балтики" Равиль Измайлов заявил РИА Новости, что его расстроила потеря командой математических шансов на бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее московский "Локомотив" обыграл "Балтику" (1:0) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Калининградская команда потеряла шансы завоевать бронзу чемпионата.
Российская премьер-лига (РПЛ)
10 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
1 : 0
Балтика
04‎’‎ • Александр Руденко
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Конечно, это расстраивает. Кого это может не расстраивать? У нас были такие шансы, мы к этому шли, но, к сожалению, будем чуть ниже. Но близость к медалям стимулирует. Надеемся, в следующем году будет чуть по-другому", - сказал Измайлов.
