"Спартак" нанес поражение "Рубину" и сохранил шансы на бронзовые медали РПЛ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" дома выиграл у казанского "Рубина" в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла на стадионе "Спартака" и завершилась со счетом 2:1 в пользу "красно-белых". В составе победителей мячи забили Кристофер Ву (4-я минута) и Пабло Солари (60). У "Рубина" отличился Александар Юкич (90+3).
Игроки, тренеры и судьи вышли на игру с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
"Спартак" (51 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая два очка "Локомотиву" в борьбе за бронзовые медали. "Рубин" (42) располагается на седьмой позиции.
В заключительном туре, все матчи которого пройдут 17 мая, "Спартак" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", а "Рубин" примет "Нижний Новгород".