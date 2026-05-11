"Спартак" нанес поражение "Рубину" и сохранил шансы на бронзовые медали РПЛ
"Спартак" нанес поражение "Рубину" и сохранил шансы на бронзовые медали РПЛ

  • Московский «Спартак» выиграл у казанского «Рубина» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.
  • «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком, отставая на два очка от «Локомотива» в борьбе за бронзовые медали.
  • В заключительном туре «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Рубин» примет «Нижний Новгород».
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" дома выиграл у казанского "Рубина" в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла на стадионе "Спартака" и завершилась со счетом 2:1 в пользу "красно-белых". В составе победителей мячи забили Кристофер Ву (4-я минута) и Пабло Солари (60). У "Рубина" отличился Александар Юкич (90+3).
Игроки, тренеры и судьи вышли на игру с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
"Спартак" (51 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая два очка "Локомотиву" в борьбе за бронзовые медали. "Рубин" (42) располагается на седьмой позиции.
В заключительном туре, все матчи которого пройдут 17 мая, "Спартак" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", а "Рубин" примет "Нижний Новгород".
ФутболКристофер ВуПабло СолариАлександар ЮкичСпартак МоскваРубинЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
