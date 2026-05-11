"Шинник" сыграл вничью с "Торпедо" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты «Шинника» сыграли вничью с «Торпедо» в матче 33-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.
- Встреча завершилась со счетом 1:1.
- «Шинник» с 47 очками идет на восьмом месте в таблице, а «Торпедо» (43 балла) располагается на девятой строчке.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Футболисты ярославского "Шинника" сыграли вничью с московским "Торпедо" в матче 33-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.
Встреча, которая прошла в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев, который на первой добавленной к первому тайму минуте забил Илья Порохов, гости ответили точным ударом Дмитрия Цыпченко (90-я минута).
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.