Молодой дебютант ЦСКА назвал главного кумира в мировом футболе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости, Анна Разуваева. Футболист московского ЦСКА Имран Фиров заявил РИА Новости, что равняется на португальского форварда Криштиану Роналду.
В понедельник ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России. Гол 18-летнего Фирова стал для него дебютным за команду.
"Мне кажется, у тренера лучше спросить, видит ли он меня ведущим игроком. Я готов выдерживать конкуренцию. Будем работать, конкурировать. Равняюсь на Криштиану Роналду", - сказал Фиров.