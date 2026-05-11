Минобрнауки установило "день тишины" при зачислении в вузы

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобрнауки России объявило о введении «дня тишины» при приеме в российские вузы, когда абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием.

Среди других нововведений приемной кампании 2026/2027 учебного года — единый цифровой канал подачи документов через портал «Госуслуги».

Изменились правила для выпускников колледжей: теперь они смогут сдавать внутренние экзамены только при условии, что продолжают обучение по профилю.

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минобрнауки России объявило о введении "дня тишины" при приеме в российские вузы, в этот день абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Андрей Омельчук.

« "Чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, в этом году мы впервые установили так называемый день тишины", — сказал замминистра.

В день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении, поступающие получают четкое понимание своего статуса, и дальнейшие изменения в согласии на зачисление, а также в заявлении временно приостанавливаются. Это позволит абитуриентам спокойно планировать дальнейшие шаги, а приемным комиссиям завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме, пояснил собеседник.

По словам Омельчука, данное нововведение позволит университету более корректно подойти к приказам.

"Отсутствие движений в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов существенно более предсказуемой", — добавил замминистра.

Среди других нововведений приемной кампании 2026/2027 учебного года — единый цифровой канал подачи документов через портал "Госуслуги". Как пояснил Омельчук, это сделает процесс поступления единообразным для всех студентов и позволит избежать большого количества ошибок.

Также изменились правила для выпускников колледжей. Теперь они смогут сдавать внутренние экзамены только при условии, что продолжают обучение по профилю. Соответствие профилей устанавливает сам университет.

Для иностранных абитуриентов тоже предусмотрены новые возможности. Они смогут подавать заявления с помощью мобильного приложения RuiD, а также смогут поступать по внутренним экзаменам при отсутствии ЕГЭ.

Кроме того, вузам разрешили перераспределять места между квотами — например, если в одной из квот остались свободные места, их можно направить на другие квоты или в общий конкурс.