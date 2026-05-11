10:17 11.05.2026 (обновлено: 12:14 11.05.2026)
Главный тренер "Авангарда" обиделся на своих хоккеистов

Буше заявил, что ему обидно за игроков "Авангарда", которые жертвовали собой

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше заявил, что ему больше обидно за хоккеистов своего клуба, нежели за вылет из полуфинала Кубка Гагарина, из-за того, что игроки боролись и жертвовали собой ради побед в важных матчах.
"Авангард" 6 мая на выезде во втором овертайме проиграл ярославскому "Локомотиву" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:4 и завершил выступление на турнире, уступив в серии - 3-4.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 мая 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Локомотив
4 : 3
Авангард
00:25 • Никита Кирьянов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
19:29 • Максим Шалунов
(Александр Полунин)
51:35 • Егор Сурин
(Мартин Гернат)
28:31 • Максим Березкин
(Артур Каюмов, Алексей Береглазов)
05:00 • Александр Волков
(Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев)
05:49 • Константин Окулов
13:27 • Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я не хочу зацикливаться на поражении, которое мы потерпели, потому что это было бы несправедливо по отношению к команде, персоналу, руководству, болельщикам. За свою тридцатилетнюю тренерскую карьеру я понимаю: чтобы побеждать, тебе нужен хороший состав, мало травм, химия в коллективе. У нас это было. Не хватило щепотки удачи. Горечь поражения есть, но для меня в первую очередь обидно за игроков. Они боролись, выкладывались, жертвовали собой, кто-то не мог буквально шею повернуть, у кого-то должна была быть операция на колене, которую мы отложили, кто-то играл со сломанными ребрами. В следующем сезоне нам нужны будут такие игроки, которые смогут противостоять силовым командам, чтобы мы проходили их. Предвкушаю сезон, полностью уверен в нашей команде", - заявил Буше на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе "Авангарда" в соцсети "ВКонтакте".
Ярославский клуб пробился в финал плей-офф КХЛ третий сезон подряд и является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале турнира "Локомотив" сыграет против казанского "Ак Барса", первый матч серии состоится 11 мая в Ярославле.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
