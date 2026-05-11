Игроку "Рубина" наложили три шва на лицо после матча со "Спартаком"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руслан Безруков рассказал, что ему наложили три шва на лицо после матча против московского "Спартака".
- Судья сказал, что я подлез под игрока, поделился подробностями футболист.
- Он вышел к журналистам с повязкой на глазу.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Руслан Безруков рассказал журналистам, что ему наложили три шва после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".
"Судья сказал, что я подлез под игрока. Ну ладно, шрамы украшают мужчину. Зашивали, три шва наложили. Я фанат Джека Воробья", - заявил Безруков, который вышел к журналистам с повязкой на глазу.