Игроку "Рубина" наложили три шва на лицо после матча со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
21:06 11.05.2026 (обновлено: 21:26 11.05.2026)
Игроку "Рубина" наложили три шва на лицо после матча со "Спартаком"

© Фото : Пресс-служба ФК "Рубин"Футболист "Рубина" Руслан Безруков
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руслан Безруков рассказал, что ему наложили три шва на лицо после матча против московского "Спартака".
  • Судья сказал, что я подлез под игрока, поделился подробностями футболист.
  • Он вышел к журналистам с повязкой на глазу.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Руслан Безруков рассказал журналистам, что ему наложили три шва после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".
В понедельник "Рубин" в гостях уступил "Спартаку" со счетом 1:2. Безруков вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.
Российская премьер-лига (РПЛ)
11 мая 2026 • начало в 17:30
Завершен
Спартак Москва
2 : 1
Рубин
04‎’‎ • Кристофер Ву
(Манфред Угальде)
60‎’‎ • Пабло Солари
(Манфред Угальде)
90‎’‎ • Александар Юкич
(Богдан Йочич)
"Судья сказал, что я подлез под игрока. Ну ладно, шрамы украшают мужчину. Зашивали, три шва наложили. Я фанат Джека Воробья", - заявил Безруков, который вышел к журналистам с повязкой на глазу.
