Что ели советские балерины: все секреты

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Советская балетная школа известна во всем мире дисциплиной и жестким подходом к репетициям. Про балерин того периода ходит миф, что они, работая на износ, почти ничего не ели.

Правда ли это?

Секрет стройности

Балерины, вопреки мифам о голодании, придерживались не жесткой диеты, а системы осознанного питания. Оно должно было соответствовать энергозатратам, возрасту, телосложению и нагрузкам.

Танцовщицы ели часто — 4-5 раз в день небольшими порциями. В приоритете была гречка, которую балерины считали самой полезной крупой. Мясо и рыбу они ели отдельно, а пищу не запивали водой. Под категорическим запретом были картофель, макароны, хлеб и жареное — все то, что может "прилипнуть к бедрам".

Водный баланс пополняли в течение дня, выпивая до двух литров воды. На ночь старались не наедаться. Если хотелось сладкого, могли побаловать себя небольшой порцией шоколада. Каждая танцовщица следила за весом, но главным приоритетом оставалось здоровье.

Рацион Майи Плисецкой

Когда речь заходит о советской балетной школе, сразу вспоминается Майя Плисецкая. Звезда никогда не сидела на диетах в привычном смысле слова.

"Я не жру, но и не голодаю", — говорила балерина.

Плисецкая могла позволить себе съесть рыбу, тосты и даже шоколад. Главным инструментом контроля для нее было внутреннее чувство меры. Она сама понимала, когда достаточно съела, и просто останавливала себя.

Плисецкая считала завтрак лишним, пила только натуральный черный кофе и строго исключала сахар, молоко и мед, называя их "пустыми калориями". Обед ее состоял из белка: небольшого куска отварного мяса или морской рыбы, а также натурального творога с кефиром. Овощи балерина ела крайне редко, объясняя это тем, что углеводы из них легко превращаются в жир.

"Я ела всегда много. И вес мой был чуть-чуть больше, чем нужно. Случались периоды, когда я заметно худела, но неумышленно. Просто из-за репетиций и спектаклей я не успевала поесть", — писала Плисецкая в мемуарах.

"Ничего сложного, но свежее и понятное"

Каждая балерина в течение карьеры могла поправиться. Виной этому могли быть травмы или отпуск. Танцовщицы не привыкли расстраиваться из-за этого.

Справиться с лишними килограммами помогали усердные тренировки. Прима Большого театра Екатерина Шипулина рассказала , как балерины быстро приводят себя в форму:

"В принципе, все балетные артисты иногда поправляются. Например, в отпускной период набирают в среднем 3-5 килограммов, поскольку нет никаких физических нагрузок. <...> А потом все это, как только начинаются репетиции и спектакли, моментально сгорает естественным путем".

© iStock.com / 101cats Балет © iStock.com / 101cats Балет

Полезные привычки советских балерин унаследовали и их современные коллеги. Галсана Доржиева так описала свой рацион: "Я стараюсь питаться просто и правильно: это необходимость при моем ритме. Когда есть время, готовлю сама — ничего сложного, но свежее и понятное".