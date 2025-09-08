https://ria.ru/20250908/balerina-2040461212.html

Торт на верхней полке: балерина раскрыла правду о питании

Торт на верхней полке: балерина раскрыла правду о питании - РИА Новости, 08.09.2025

Торт на верхней полке: балерина раскрыла правду о питании

Всем интересно заглянуть в чужой холодильник, особенно когда речь идет о профессиональных танцорах. Артистка Русского национального балета решила приоткрыть... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Всем интересно заглянуть в чужой холодильник, особенно когда речь идет о профессиональных танцорах. Артистка Русского национального балета решила приоткрыть завесу тайны журналистам "АиФ". На самом видном месте — торт. Что на самом деле едят балерины, чтобы поддерживать форму? Счастливая судьба по-бурятскиБалетная история Галсаны Доржиевой началась с детской дружбы в Улан-Удэ, рассказывает она "Аргументам и фактам". Девочка отправилась на прослушивание в хореографическое училище вслед за подругой — без особых планов и амбиций. Преподаватели попросили сделать шпагат, проверили слух.Имя Галсана переводится с бурятского как "счастливая судьба". Но восемь лет ежедневных тренировок у станка заставляли думать иначе: "Стоя восемь лет у станка, с ежедневными каторжными тренировками, я, даже маленькая, задавала себе вопрос: неужели так выглядит счастливая судьба?" — рассказывает балерина изданию. Впрочем, тут же признается, что другой жизни себе не пожелала бы.После училища ее взяли в труппу академического театра в Улан-Удэ. Первая зарплата в 2011 году составляла около пяти тысяч рублей. Система работала по принципу "ставка плюс сколько натанцевал": в самые загруженные месяцы можно было получить до семнадцати тысяч чистыми.От золотой статуи до московских школМечты о Большом театре привели молодую артистку в Москву, но не на главную сцену страны, а в институт. Доржиева — перфекционистка, для которой важна каждая деталь. Сценические костюмы шьет за свой счет: для конкурса в Германии потратила четырнадцать тысяч рублей на два наряда.В студенческие годы приходилось подрабатывать, выступала в фольклорном коллективе. "Мой мозг тогда еще не понимал ценности фольклорного материала, в голове был только балет. Я никому не говорила, что выступаю с народными номерами, но в тот момент другой возможности заработать не было", — вспоминает Доржиева.Танцы приносили полторы тысячи рублей за концерт. Галсана признается: "Денег мне всегда хватало, в Москве в общежитии жила на две тысячи рублей стипендии — и ничего. Правда, родители, конечно, помогали".Самая экзотическая подработка — золотая статуя Турандот на Арбате в День города. За смену платили тысячу рублей. "Пока стояла, в голову мысли лезли, что проходящие мимо и с грустью смотрящие на меня японцы думают: бедная японка приехала в Россию и зарабатывает здесь статуей", — вспоминает балерина.Фотограф случайно снял ее за работой, снимок попал на первую полосу газеты. Так родители в Бурятии узнали о подработке дочери. Газету сохранили — теперь вся семья смеется, вспоминая этот эпизод.Путь к мечтеПосле института Галсана устроилась в гастролирующую труппу. В 2015-2016-м за спектакль платили полторы тысячи рублей, если везло — набиралось пять-шесть выступлений в месяц. С балетом объездила десяток стран — от Германии до Чили.Параллельно продолжала учиться: хореографическое училище, институт, магистратура и аспирантура ГИТИСа. Везде поступила на бюджет, в ГИТИС с третьего раза, заканчивала с отличием.Новый этап карьерыСейчас Доржиевой 32 года, она эксперт Российского общества "Знание". Пишет диссертацию, судит конкурсы, ведет мастер-классы и руководит балетными школами в двух районах Москвы. Мечтает ставить спектакли для театров.Основной доход приносит преподавание балета детям. Есть чем гордиться: одна ученица стала артисткой Кремлевского балета, еще несколько учатся в московских хореографических заведениях. В этом году один воспитанник поступил в Московскую академию хореографии (МГАХ).Отпуск проводит в родной Бурятии, отдыхает на Байкале. Оттуда привозит мамины заготовки — протертую бруснику и кедровые орешки.Что в холодильнике балериныКогда балерина открыла холодильник перед журналистом "Аргументов и фактов", на самом видном месте лежал маленький торт. На недоуменный взгляд корреспондента ответила: "Редко, но бывает даже и у балерин".В холодильнике артистки строгие правила: никакого алкоголя, чаев, соков, газировки, колбас и полуфабрикатов. Но все остальное можно. На полках аккуратно расположились:молочные продукты: творожный сыр страчателла, йогурты, творог, обычное и миндальное молоко;овощи и зелень: нарезанная морковь, салат из капусты, петрушка, укроп, кинза, помидоры, авокадо, капуста, красный лук, чеснок;фрукты и ягоды: черника, бананы, грейпфрут, клубника, яблоки, лимон;мясо и рыба: говяжий стейк, говядина из Бурятии, крабовые палочки;домашние заготовки: протертая брусника из Бурятии, варенье из шишек от друзей, морс клюквенный;полезные мелочи: морская капуста в банках, вареная гречка в кастрюле, бездрожжевой хлеб, горчица, шоколадная паста, масло сливочное. Рядом витамины: цинк и витамин С, барсучий жир и настойка огневки."Все остальное ем, — призналась Галсана. — Я стараюсь питаться просто и правильно: это необходимость при моем ритме. Когда есть время, готовлю сама — ничего сложного, но свежее и понятное".В рационе почти всегда супы (овощные или куриные), отварное мясо, рыба, овощи на пару. Углеводы употребляет умеренно — немного гречки, киноа. Главное правило: еда должна давать энергию и помогать восстанавливаться после нагрузок."Для меня важно сохранять баланс: пить достаточно воды, придерживаться правильного питания, высыпаться и отслеживать внутреннее состояние. Без этого невозможно выдерживать нагрузку и оставаться в ресурсе", — объясняет принципы питания балерина.От скромной зарплаты в театре до собственных балетных школ — путь Галсаны показывает, что в балете успех измеряется годами упорного труда. А тортик в холодильнике напоминает: даже у профессионалов есть право на маленькие радости.

