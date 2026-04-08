Как и чем на самом деле питаются балерины

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В общественном сознании живут два стойких мифа о питании балерин. Первый кратко выражается фразой легендарной Майи Плисецкой: "Меньше жрать!" Считается, что за этим словом кроется суть балетной стези.

Второй миф еще более романтичен: балерины питаются только солнечным светом, духом искусства и аплодисментами восторженных зрителей. Мол, они вообще не едят ничего калорийнее листика салата. Однако на самом деле все вообще не так.

Разоблачение фразы про "жрать"

Фраза Плисецкой о питании — яркий пример того, как слова, выдернутые из контекста, рождают легенды, противоположные истине. На самом деле Майя Михайловна никогда не говорила ничего подобного. В поэме Андрея Вознесенского "Портрет Плисецкой" это описано совершенно иначе:

"Ответ Плисецкой громоподобен и гомеричен. Так отвечают художники и олимпийцы: "Сижу не жрамши!"

Это был остроумный экспромт, шутка. На самом деле поесть она очень любила и на диетах никогда не сидела. Обожала жирную селедку, нежно называя ее "селедочкой". Также была убеждена, что человечество не придумало ничего вкуснее хлеба с маслом.

В ее воспоминаниях о гастролях в Брюсселе встречаются восторженные описания бифштекса с жареным картофелем. В интервью она откровенничала: сосиски с холодным пивом ей гораздо милее любых пирожных. Во время гастролей в Японии от души ела суши и роллы, а после вернулась в восторге. В своей книге она писала, что японская еда — лучшая для балерины. Ее энергия и жизненная сила исходили не из строгого питания, а из живой любви к жизни и еде.

"Я ела всегда много. И вес мой был чуть-чуть больше, чем нужно, — писала Плисецкая в мемуарах. — Случались периоды, когда я заметно худела, но неумышленно. Просто из-за репетиций и спектаклей я не успевала поесть".

Она была категорически против строгих диет и верила в простую, но мудрую формулу: есть можно все, но в меру.

"Если ничего не делать, просто лежать на диване и смотреть телевизор, то никакой формы и не будет" — такой была ее главная философия красоты и стройности. Выходила на сцену в 60 лет королевой, а не тенью. Ее тело было результатом не голодания, а работы.

Много и с удовольствием

"На одной воде и корочке хлеба "Лебединое озеро" не станцуешь", — говорят танцовщицы. И они абсолютно правы. Балерины едят, и иногда едят очень много. Вопрос только в том, почему при всем этом они остаются такими стройными и изящными?

Ответ прост: каждый день они испытывают колоссальные физические нагрузки, которые обычному человеку даже не представить. Балерина может потратить 3000-4000 килокалорий за одну репетицию. При таких энергозатратах еда — не враг фигуры, а необходимость.

Секретная формула

Так что же едят балерины? Главный принцип: питание должно соответствовать энергетическим затратам организма с учетом возраста, телосложения, интенсивности нагрузок. Это не диета в классическом смысле слова, а осознанное, разумное питание.

Вот правила, которых придерживаются современные танцовщицы (и которыми интуитивно руководствовалась Плисецкая):

• есть часто (4-5 раз в день), но небольшими порциями;

• завтракать питательными блюдами со сложными углеводами;

• включать в ежедневный рацион овсянку, рис, гречку;

• мясо и рыбу можно, но лучше не смешивать в одном приеме пищи;

• не запивать пищу водой;

• пить воду отдельно — до двух литров в день;

• не наедаться на ночь;

• если захотелось торта или шоколада, съесть его в первой половине дня, пока есть время на тренировку.