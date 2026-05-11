В "Авангарде" выступили против революций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин заявил, что в межсезонье команда проведет ряд больших обменов хоккеистов.
- "Авангард" проиграл ярославскому "Локомотиву" в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина и завершил выступление на турнире.
- Сопин отметил, что клуб проанализирует сезон, найдет проблемные зоны и будет точечно усиливать состав, чтобы избежать глобальной перестройки.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин заявил, что в межсезонье команда проведет ряд больших обменов хоккеистов, отметив, что клуб проанализирует сезон, найдет проблемные зоны и будет точечно усиливать состав.
"Авангард" 6 мая на выезде во втором овертайме проиграл ярославскому "Локомотиву" в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина со счетом 3:4 и завершил выступление на турнире, уступив в серии - 3-4.
06 мая 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
00:25 • Никита Кирьянов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
19:29 • Максим Шалунов
51:35 • Егор Сурин
(Мартин Гернат)
28:31 • Максим Березкин
05:00 • Александр Волков
(Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев)
05:49 • Константин Окулов
13:27 • Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
"У ряда наших лидеров сильные повышения контрактов, поэтому могут быть большие обмены. На самом деле, не хочется каких-то глобальных перемен, не хочется революций. Мы как раз в том периоде, когда у нас будут точечные усиления. Надо выяснить, какие места у нас требуют усиления и закрыть эти позиции, чтобы не уходить в глобальную перестройку. У кого заканчиваются контракты – мы в процессе переговоров, не буду называть фамилии, уже обжигался на этом, но сейчас у нас есть две-три недели, чтобы спокойно пообщаться со всеми и решить, что мы будем делать дальше", - заявил Сопин на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе "Авангарда" в соцсети "ВКонтакте".
Буше возглавил "Авангард" в ноябре 2024 года. В апреле прошлого года канадец продлил контракт с командой до конца сезона-2026/27.