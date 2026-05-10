Эксперт поддержал легитимность победного гола "Зенита"

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что главный арбитр матча чемпионата России по футболу "Зенит" - "Сочи" Рафаэль Шафеев верно засчитал победный гол петербуржцев.
"Зенит" 10 мая дома обыграл "Сочи" (2:1) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Победный гол после подачи углового забил полузащитник Александр Ерохин. В эпизоде, предшествовавшем взятию ворот, при игре на выходе до мяча не дотянулся вратарь гостей Александр Дегтев.
"Гол засчитан верно, абсолютно чистый момент. Вратарь не успел, врезался в своих же игроков. Никто ему не мешал, влияния на него никто не оказывал, и Ерохин забил гол. Нино просто стоял и ничего дополнительно не делал, он не мешал вратарю и не прыгал в него. Если бы прыгал, это был бы фол в площади ворот. Это чистая ошибка вратаря "Сочи", - сказал Федотов.
"Зенит", набрав 65 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив имеющий матч в запасе "Краснодар" (63), который в понедельник в гостях сыграет с московским "Динамо". "Сочи" с 21 баллом замыкает таблицу. Если позднее в воскресенье махачкалинское "Динамо" в гостях не проиграет грозненскому "Ахмату", черноморская команда досрочно лишится шансов на сохранение прописки в РПЛ.
