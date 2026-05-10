"Унион" одержал первую победу под руководством тренера Мари-Луизе Эты - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
23:40 10.05.2026 (обновлено: 23:41 10.05.2026)
"Унион" одержал первую победу под руководством тренера Мари-Луизе Эты

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Унион" Мари-Луизе Эта
  • Берлинский "Унион" одержал победу над "Майнцем" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 3:1.
  • "Унион" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию и с 36 очками располагается на 12-м месте в Бундеслиге.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Берлинский "Унион" нанес поражение "Майнцу" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу и одержал первую победу под руководством тренера Мари-Луизе Эты.
Встреча в Майнце завершилась победой гостей со счетом 3:1. У победителей мячи забили Андрей Илич (38-я минута), Оливер Берк (88) и Йосип Юранович (90+1), у хозяев отличился Шералдо Беккер (48).
Эта 12 апреля была назначена исполняющей обязанности главного тренера мужской команды "Униона" до конца текущего сезона. Она стала первой женщиной, возглавившей клуб из топ-5 лиг Европы. Ранее под руководством 34-летней специалистки команда потерпела два поражения и один матч свела вничью.
"Унион" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию. Команда с 36 очками располагается на 12-м месте в Бундеслиге, "Майнц" (37 очков) идет на 10-й позиции.
ФутболСпортОливер БёркЙосип ЮрановичШералдо БеккерМайнц 05БундеслигаУнион (Берлин)
 
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Аталанта
    2
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Монреаль
    Баффало
    4
    2
  • Хоккей
    11.05 04:30
    Анахайм
    Вегас
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Крылья Советов
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Сочи
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    А. Потапова
    32
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. в. д. Зандсхюлп
    566
    744
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Д. Шнайдер
    66
    12
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Балтика
    1
    0
