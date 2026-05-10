"Унион" одержал первую победу под руководством тренера Мари-Луизе Эты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Берлинский "Унион" одержал победу над "Майнцем" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 3:1.
- "Унион" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию и с 36 очками располагается на 12-м месте в Бундеслиге.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Берлинский "Унион" нанес поражение "Майнцу" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу и одержал первую победу под руководством тренера Мари-Луизе Эты.
Встреча в Майнце завершилась победой гостей со счетом 3:1. У победителей мячи забили Андрей Илич (38-я минута), Оливер Берк (88) и Йосип Юранович (90+1), у хозяев отличился Шералдо Беккер (48).
"Унион" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию. Команда с 36 очками располагается на 12-м месте в Бундеслиге, "Майнц" (37 очков) идет на 10-й позиции.