Рейтинг@Mail.ru
Сабуров рассказал, что не смог сдать языковой тест в России - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 10.05.2026 (обновлено: 05:47 10.05.2026)
Сабуров рассказал, что не смог сдать языковой тест в России

РИА Новости: Сабуров не смог сдать языковой тест в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Нурлан Сабуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казахстанский комик Нурлан Сабуров на концерте в Дубае рассказал, что пытался получить официальные документы в России.
  • Сабуров не смог сдать тест по русскому языку, в то время как его супруга прошла его успешно.
ДУБАЙ, 10 мая — РИА Новости. Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, рассказал на концерте в Дубае, что пытался получить официальные документы в России, но не смог сдать тест по русскому языку, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт Сабурова состоялся в Дубайской опере 7 мая.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Нурлан Сабуров высказался о комиках в политике
8 мая, 10:10
"Я поддерживаю миграционную политику России. Я пытался получить официальные документы в России… в основном я делал это для налоговой", — говорил Сабуров.
По словам комика, для получения документов ему нужно было пройти тест на знание русского языка, он пытался его сдать одновременно с супругой.
"Сидели с женой за одной партой… Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет", — сказал Сабуров.
В течение концерта он несколько раз просил зрителей не снимать его пассажи, объясняя это тем, что они могут быть вырваны из контекста.
После запрета на въезд в Россию в январе Сабуров вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана также объявил о начале проверки в отношении комика, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточняется.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Комик Сабуров на концерте в Дубае "умолял" зрителей не снимать видео
8 мая, 10:05
 
РоссияКазахстанНурлан Сабуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала