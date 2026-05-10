Сабуров рассказал, что не смог сдать языковой тест в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Казахстанский комик Нурлан Сабуров на концерте в Дубае рассказал, что пытался получить официальные документы в России.

Сабуров не смог сдать тест по русскому языку, в то время как его супруга прошла его успешно.

ДУБАЙ, 10 мая — РИА Новости. Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, рассказал на концерте в Дубае, что пытался получить официальные документы в России, но не смог сдать тест по русскому языку, передает корреспондент РИА Новости.

Концерт Сабурова состоялся в Дубайской опере 7 мая.

"Я поддерживаю миграционную политику России . Я пытался получить официальные документы в России… в основном я делал это для налоговой", — говорил Сабуров.

По словам комика, для получения документов ему нужно было пройти тест на знание русского языка, он пытался его сдать одновременно с супругой.

"Сидели с женой за одной партой… Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет", — сказал Сабуров.

В течение концерта он несколько раз просил зрителей не снимать его пассажи, объясняя это тем, что они могут быть вырваны из контекста.