Костромской "Спартак" лишился шансов попасть в зону стыковых матчей РПЛ - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
14:57 10.05.2026 (обновлено: 16:46 10.05.2026)
Костромской "Спартак" лишился шансов попасть в зону стыковых матчей РПЛ

Костромской "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Соколом" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Костромской "Спартак" сыграл вничью с саратовским "Соколом" в матче 33-го тура футбольной Первой лиги со счетом 1:1.
  • "Спартак" лишился возможности догнать "Ротор" и попасть в зону стыковых матчей за попадание в Российскую премьер-лигу.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Костромской "Спартак" на выезде сыграл вничью с саратовским "Соколом" в матче 33-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в Саратове в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. В составе "Сокола" отличился Иван Чуриков (30-я минута). За "Спартак" мяч забил Амур Калмыков (33).
Первая лига
10 мая 2026 • начало в 13:00
Завершен
Сокол Саратов
1 : 1
Спартак Кострома
29‎’‎ • Ivan Churikov
33‎’‎ • Амур Калмыков
Календарь Турнирная таблица История встреч
Костромской "Спартак" (49 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. Команда лишилась возможности догнать "Ротор" (53), занимающий четвертое место, которое позволяет выступить в стыковых матчах за попадание в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ранее комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов не выдала костромчанам лицензии для участия в РПЛ.
"Сокол" (23) поднялся с последней на предпоследнюю строчку. Ранее саратовский клуб лишился шансов на сохранение места в Первой лиге.
В заключительном туре "Спартак" примет "Уфу", а "Сокол" сыграет в гостях с "КАМАЗом" из Набережных Челнов. Все матчи пройдут 16 мая.
