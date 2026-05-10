Костромской "Спартак" лишился шансов попасть в зону стыковых матчей РПЛ

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Костромской "Спартак" на выезде сыграл вничью с саратовским "Соколом" в матче 33-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в Саратове в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. В составе "Сокола" отличился Иван Чуриков (30-я минута). За "Спартак" мяч забил Амур Калмыков (33).
Костромской "Спартак" (49 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. Команда лишилась возможности догнать "Ротор" (53), занимающий четвертое место, которое позволяет выступить в стыковых матчах за попадание в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ранее комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов не выдала костромчанам лицензии для участия в РПЛ.
"Сокол" (23) поднялся с последней на предпоследнюю строчку. Ранее саратовский клуб лишился шансов на сохранение места в Первой лиге.
В заключительном туре "Спартак" примет "Уфу", а "Сокол" сыграет в гостях с "КАМАЗом" из Набережных Челнов. Все матчи пройдут 16 мая.
