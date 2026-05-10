Как прошли салюты в честь Дня Победы в России

Празднование Дня Победы во многих российских городах завершилось красочным салютом.
В Петербурге залпы раздались над Невой, с набережных за ними наблюдали несколько тысяч человек.
Во Владивостоке сотни горожан пришли на центральную площадь, чтобы посмотреть на праздничный фейерверк.
В Волгограде салют прогремел над Мамаевым Курганом.
Салют в Санкт-Петербурге.
В Казани фейерверки можно было наблюдать над мечетью Кул-Шариф и кремлем.
Праздничный салют в Волгограде.