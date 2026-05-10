При содействии посольства России из Ирана эвакуировали около тысячи человек
13:09 10.05.2026
При содействии посольства России из Ирана эвакуировали около тысячи человек

© Фото : МИД России — Эвакуация российских специалистов с АЭС "Бушер" в Иране
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При содействии посольства РФ в Иране из страны было эвакуировано около тысячи человек.
  • Среди эвакуированных были граждане России, а также Беларуси, Таджикистана, Казахстана и Украины.
  • Для эвакуации граждан использовались два маршрута — через Астану и Азербайджан, а также через Армению.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. При содействии посольства РФ в Иране из страны было эвакуировано около тысячи человек, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Иране Алексей Дедов.
Ранее генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов сообщал РИА Новости, что РФ обеспечила эвакуацию 632 человек из Ирана. Среди эвакуированных были как граждане России, так и Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Украины.
"Около тысячи человек с нашей помощью смогли покинуть Иран. Основная масса приходится на сотрудников и работников, которые участвуют в эксплуатации первого блока АЭС "Бушер" и сооружении второго и третьего блоков АЭС "Бушер", - сказал он ИС "Вести".
Он подчеркнул, что как только ситуация нормализуется, сотрудники АЭС смогут вернуться на территорию Ирана и продолжить работу.
Как пояснил Дедов, загранучреждение организовало горячую линию для помощи россиянам, которые хотят выехать из Ирана. Для эвакуации граждан использовалось два маршрута - через Астану и Азербайджан, а также через Армению.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
