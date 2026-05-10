12:46 10.05.2026 (обновлено: 15:00 10.05.2026)
В Минобрнауки рассказали о порядке приема в российские университеты

Прием заявлений на все уровни высшего образования начнется 20 июня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прием заявлений в российские университеты на все уровни высшего образования начнется 20 июня.
  • Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования завершается с 10 по 20 июля.
  • Прием заявлений на платные места по всем уровням образования завершается не позднее 20 сентября, а на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования — не позднее 20 августа.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Прием заявлений в российские университеты на все уровни высшего образования начнется 20 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.
"В соответствии с действующим Порядком приема в российские университеты, при поступлении на все уровни высшего образования (бакалавриат, специалитет, базовое высшее, магистратура, специализированное высшее) начало приема заявлений и документов происходит в единый день - 20 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования прием заявлений и документов начинается 20 июня, завершается с 10 до 20 июля.
"При приеме на платные места по этим уровням образования прием заявлений и документов начинается 20 июня, завершается не позднее 20 сентября", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что при приеме на обучение на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования прием заявлений и документов начинается 20 июня, завершается - не позднее 20 августа.
При приеме на обучение на платные места по этим уровням образования начало приема заявлений и документов - 20 июня, завершение приема документов - не позднее 20 сентября.
Отмечается, что даты окончания приема заявлений и документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения.
