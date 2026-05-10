"Атланта" с Миранчуком уступила "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче MLS

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Лос-Анджелес Гэлакси" одержал победу над "Атлантой Юнайтед" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Атланте завершилась со счетом 2:1 в пользу "Лос-Анджелес Гэлакси". В составе победителей дубль оформил Габриэл Пек (74-я и 79-я минуты). У "Атланты" отличился Аджани Фортьюн (69).
Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук провел полный матч.
"Атланта" с 10 очками занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Лос-Анджелес Гэлакси", набрав 16 баллов, располагается на восьмой строчке на Западе.
В другом матче MLS "Портленд Тимберс" дома разгромил "Спортинг Канзас-Сити" со счетом 6:0. Российский полузащитник проигравшей команды Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе и был заменен сразу после перерыва.