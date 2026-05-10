Рейтинг@Mail.ru
"Атланта" с Миранчуком уступила "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче MLS - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:26 10.05.2026 (обновлено: 11:52 10.05.2026)
"Атланта" с Миранчуком уступила "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче MLS

"Атланта" проиграла "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче MLS

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлексей Миранчук
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алексей Миранчук. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Атлантой Юнайтед» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
  • Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лос-Анджелес Гэлакси», дубль оформил Габриэл Прека.
  • Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел полный матч.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Лос-Анджелес Гэлакси" одержал победу над "Атлантой Юнайтед" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Атланте завершилась со счетом 2:1 в пользу "Лос-Анджелес Гэлакси". В составе победителей дубль оформил Габриэл Пек (74-я и 79-я минуты). У "Атланты" отличился Аджани Фортьюн (69).
Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук провел полный матч.
"Атланта" с 10 очками занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Лос-Анджелес Гэлакси", набрав 16 баллов, располагается на восьмой строчке на Западе.
В другом матче MLS "Портленд Тимберс" дома разгромил "Спортинг Канзас-Сити" со счетом 6:0. Российский полузащитник проигравшей команды Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе и был заменен сразу после перерыва.
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Гол Миранчука помог "Атланте" выйти в четвертьфинал Открытого кубка США
29 апреля, 07:59
 
ФутболСпортАтлантаАлексей МиранчукМагомед-Шапи СулеймановАтланта ЮнайтедЛос-Анджелес ГэлаксиMajor League Soccer 2025
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала