"Атланта" с Миранчуком уступила "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче MLS

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Лос-Анджелес Гэлакси" одержал победу над "Атлантой Юнайтед" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

"Атланта" с 10 очками занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Лос-Анджелес Гэлакси", набрав 16 баллов, располагается на восьмой строчке на Западе.