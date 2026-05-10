Как один советский офицер предотвратил ядерную войну

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Октябрь 1962 года. Советская подводная лодка Б-59 окружена американскими кораблями. Все дизели вышли из строя, над лодкой гремят бомбовые удары. Командир убежден, что это начало войны, и объявляет: "Применим ядерную торпеду".

Мир в шаге от катастрофы

Самым опасным моментом холодной войны стала операция "Анадырь" на Кубе в октябре 1962 года. США разместили ядерное оружие в Турции, Италии и Великобритании. Подлетное время до Москвы составляло всего десять минут.

Советский Союз решился доставить на Кубу ядерные ракеты и 40 тысяч военнослужащих. Переброску замаскировали под учения. Командиры узнали реальное назначение только после вскрытия опечатанных пакетов в пути. Тогда США в ответ установили блокаду острова.

СССР направил подводные лодки с ядерными торпедами, чтобы прорвать блокаду. К несчастью, на одной из субмарин все дизели вышли из строя, батарея разрядилась, а экипаж лишился связи. Подлодку окружили 11 американских эсминцев. Но для экипажа Б-59 это была атака.

Без связи, без информации экипаж сделал логичный вывод: наверху началась третья мировая. Командир объявил, что применит ядерное оружие.

Категоричное "нет"

В рубке собрались трое: командир подлодки Валентин Савицкий, замполит Иван Масленников и начальник штаба бригады Василий Архипов. По правилам того времени для пуска ядерного оружия требовалось согласие всех троих старших офицеров на борту. Командир Савицкий ответил согласием. Замполит Масленников его поддержал. Но Архипов твердо сказал: "Нет".

Архипов объяснил: пока есть шанс избежать катастрофы, нужно им воспользоваться. Савицкий согласился, и подлодка начала всплытие. Когда Б-59 вынырнула, моряков ослепили мощные прожекторы.

Подводники передали сигнал с требованием прекратить провокацию. Американцы отступили, и подлодка ушла из зоны конфликта с ядерной боеголовкой на борту.