В шаге от апокалипсиса: как советский подводник спас мир от ядерной войны
18:41 27.08.2025 (обновлено: 19:21 27.08.2025)
В шаге от апокалипсиса: как советский подводник спас мир от ядерной войны
В шаге от апокалипсиса: как советский подводник спас мир от ядерной войны
Мир не раз стоял на пороге ядерной войны. Так произошло и 27 октября 1962 года, когда судьба человечества оказалась в руках офицеров советской подводной лодки с РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Мир не раз стоял на пороге ядерной войны. Так произошло и 27 октября 1962 года, когда судьба человечества оказалась в руках офицеров советской подводной лодки с ядерным оружием на борту. Лишь благодаря выдержке Василия Архипова удалось предотвратить ядерный апокалипсис. Подвиг был долгое время засекречен. Только в 2002-м Томас Блэнтон, бывший директор Архива национальной безопасности США, признал Архипова "человеком, который спас мир".Советские подлодки "брошены в бой"Осенью 1962 года в мире разразился Карибский кризис, когда почти двухнедельное противостояние мировых сверхдержав — СССР и США — поставило мир на грань третьей мировой войны.Американская сторона во главе с президентом Джоном Кеннеди была крайне напугана размещением советских ракет средней дальности на Кубе: в случае эскалации их было бы невозможно сбивать на таком небольшом расстоянии от Соединенных Штатов.Серьезные опасения были и у Советского Союза относительно американских ракет, размещенных в Турции. Никита Хрущев выдвинул правительству США требование: убрать комплексы подальше от границ СССР.Американский президент объявил блокаду Кубы, и вокруг Острова свободы начали собираться американские боевые корабли. В зону конфликта для демонстрации готовности прорвать блокаду отправился и советский флот, в том числе подводные лодки с атомным оружием на борту.Думали, что началась третья мироваяНа одной из советских подводных лодок случилась поломка — прервалась связь с командованием. Экипаж оказался на несколько дней оторванным от контактов с внешним миром.Двадцать седьмого октября группа из 11 эсминцев ВМС США, возглавляемая авианосцем "Рэндольф", окружила наших подводников. Подлодка была атакована американским самолетом. По данным советской стороны, против нее применили глубинные бомбы, принуждая к всплытию.Американцы тогда не знали, что на борту лодки находится ядерная торпеда. Одна из бомб повредила систему вентиляции — начался дефицит воздуха, некоторые моряки теряли сознание. Измотанные пребыванием на глубине, оставшиеся без связи с внешним миром, не имевшие ни малейшего представления о том, что в этот момент происходит наверху, и слыша постоянные взрывы, члены экипажа подумали, что началась третья мировая война.Сказал твердое "нет"На борту подводной лодки находилась ядерная торпеда мощностью десять килотонн. В какой-то момент у командира корабля Валентина Савицкого сдали нервы: он собрал офицеров в рубке, чтобы принять судьбоносное решение о применении ядерного оружия против американского флота.Капитан 2-го ранга Архипов участвовал в этом походе и был старшим по должности на борту как начальник штаба 69-й бригады. Савицкий, слыша бесконечные звуки взрывов по всему периметру лодки, сообщил офицерам о намерении запустить ядерную торпеду, на что требуется их согласие.Архипов сказал твердое "нет" на применение атомного оружия, заметив, что, если есть хотя бы один шанс избежать катастрофы, его надо использовать. Офицеры решили всплыть на поверхность."Прекратите провокацию"Когда советская подводная лодка всплыла на поверхность, моряки были почти уверены, что это — последние минуты жизни. Их ослепили мощными прожекторами, а над головами просвистели снаряды.Подводники ответили сигналом "Прекратите провокацию", после чего ситуация немного разрядилась и лодка покинула место конфликта.После завершения Карибского кризиса Василий Архипов продолжал служить в ВМФ и благополучно ушел в отставку в звании контр-адмирала. Никто в СССР не воспринимал его поступок как подвиг, некоторые из сослуживцев еще и обвиняли в проявлении слабости.История долгое время оставалась засекреченной, и только в 2002-м на конференции в Гаване, посвященной 40-летию Карибского кризиса, ее детали стали известны всему миру. Спустя еще год Архипову присудили почетную итальянскую премию "Ангелы нашего времени". Но, к сожалению, к тому времени советский офицер уже скончался.
В шаге от апокалипсиса: как советский подводник спас мир от ядерной войны

Американский эсминец "Барри" и советский турбоход "Металлург Аносов" в период Карибского кризиса
© AP Photo / Pool
Американский эсминец "Барри" и советский турбоход "Металлург Аносов" в период Карибского кризиса
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Мир не раз стоял на пороге ядерной войны. Так произошло и 27 октября 1962 года, когда судьба человечества оказалась в руках офицеров советской подводной лодки с ядерным оружием на борту. Лишь благодаря выдержке Василия Архипова удалось предотвратить ядерный апокалипсис. Подвиг был долгое время засекречен. Только в 2002-м Томас Блэнтон, бывший директор Архива национальной безопасности США, признал Архипова "человеком, который спас мир".

Советские подлодки "брошены в бой"

Осенью 1962 года в мире разразился Карибский кризис, когда почти двухнедельное противостояние мировых сверхдержав — СССР и США — поставило мир на грань третьей мировой войны.
Американская сторона во главе с президентом Джоном Кеннеди была крайне напугана размещением советских ракет средней дальности на Кубе: в случае эскалации их было бы невозможно сбивать на таком небольшом расстоянии от Соединенных Штатов.
Серьезные опасения были и у Советского Союза относительно американских ракет, размещенных в Турции. Никита Хрущев выдвинул правительству США требование: убрать комплексы подальше от границ СССР.
Американский президент объявил блокаду Кубы, и вокруг Острова свободы начали собираться американские боевые корабли. В зону конфликта для демонстрации готовности прорвать блокаду отправился и советский флот, в том числе подводные лодки с атомным оружием на борту.
Съемки ракет с американского самолета-разведчика
© Фото : Courtesy of CIA
Съемки ракет с американского самолета-разведчика

Думали, что началась третья мировая

На одной из советских подводных лодок случилась поломка — прервалась связь с командованием. Экипаж оказался на несколько дней оторванным от контактов с внешним миром.
Двадцать седьмого октября группа из 11 эсминцев ВМС США, возглавляемая авианосцем "Рэндольф", окружила наших подводников. Подлодка была атакована американским самолетом. По данным советской стороны, против нее применили глубинные бомбы, принуждая к всплытию.
Американский эсминец радиолокационного наблюдения "Висоул" и советский сухогруз "Иван Ползунов" в Атлантическом океане в период Карибского кризиса
© AP Photo / Pool
Американский эсминец радиолокационного наблюдения "Висоул" и советский сухогруз "Иван Ползунов" в Атлантическом океане в период Карибского кризиса
Американцы тогда не знали, что на борту лодки находится ядерная торпеда. Одна из бомб повредила систему вентиляции — начался дефицит воздуха, некоторые моряки теряли сознание. Измотанные пребыванием на глубине, оставшиеся без связи с внешним миром, не имевшие ни малейшего представления о том, что в этот момент происходит наверху, и слыша постоянные взрывы, члены экипажа подумали, что началась третья мировая война.

Сказал твердое "нет"

На борту подводной лодки находилась ядерная торпеда мощностью десять килотонн. В какой-то момент у командира корабля Валентина Савицкого сдали нервы: он собрал офицеров в рубке, чтобы принять судьбоносное решение о применении ядерного оружия против американского флота.
Фото, сделанное в ходе полета на малой высоте, 27 октября 1962 года
Фото, сделанное в ходе полета на малой высоте, 27 октября 1962 года
Фото, сделанное в ходе полета на малой высоте, 27 октября 1962 года
Капитан 2-го ранга Архипов участвовал в этом походе и был старшим по должности на борту как начальник штаба 69-й бригады. Савицкий, слыша бесконечные звуки взрывов по всему периметру лодки, сообщил офицерам о намерении запустить ядерную торпеду, на что требуется их согласие.
Архипов сказал твердое "нет" на применение атомного оружия, заметив, что, если есть хотя бы один шанс избежать катастрофы, его надо использовать. Офицеры решили всплыть на поверхность.
Советская подводная лодка Б-59. Архивное фото
© Фото : Public domain
Советская подводная лодка Б-59. Архивное фото

"Прекратите провокацию"

Когда советская подводная лодка всплыла на поверхность, моряки были почти уверены, что это — последние минуты жизни. Их ослепили мощными прожекторами, а над головами просвистели снаряды.
Подводники ответили сигналом "Прекратите провокацию", после чего ситуация немного разрядилась и лодка покинула место конфликта.
Митинг против агрессии США на Кубе у американского посольства в Москве
© РИА Новости / А. Лапин
Перейти в медиабанк
Митинг против агрессии США на Кубе у американского посольства в Москве
После завершения Карибского кризиса Василий Архипов продолжал служить в ВМФ и благополучно ушел в отставку в звании контр-адмирала. Никто в СССР не воспринимал его поступок как подвиг, некоторые из сослуживцев еще и обвиняли в проявлении слабости.
История долгое время оставалась засекреченной, и только в 2002-м на конференции в Гаване, посвященной 40-летию Карибского кризиса, ее детали стали известны всему миру. Спустя еще год Архипову присудили почетную итальянскую премию "Ангелы нашего времени". Но, к сожалению, к тому времени советский офицер уже скончался.
Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев и президент США Д. Кеннеди в советском посольстве в Вене после окончания переговоров, 1961 год
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев и президент США Д. Кеннеди в советском посольстве в Вене после окончания переговоров, 1961 год
 
