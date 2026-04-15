Как капитан советской подлодки предотвратил ядерную войну

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В октябре 1962-го один советский офицер произнес слово, которое спасло человечество от уничтожения. Об этом мир узнал только 40 лет спустя.

Что именно происходило в те часы — и почему решение принималось вслепую?

Как решалась судьба планеты

Осенью 1962-го Карибский кризис был в самом разгаре. СССР разместил ракеты средней дальности на Кубе. США в панике — сбить их будет невозможно, расстояние слишком маленькое. Американцы тоже держат ракеты у советских границ — в Турции.

Джон Кеннеди объявил блокаду Кубы . К острову стянулись корабли ВМС США. Москва отправила туда свои подлодки — в том числе с атомным оружием на борту. Одна из этих лодок — Б-59.

На ней служил капитан 2-го ранга Архипов. Формально он не был командиром корабля, но был старшим по должности как начальник штаба 69-й бригады. И вот беда — сломалась связь. Экипаж оказался отрезанным от внешнего мира. Подлодка шла вслепую.

© AP Photo / Ismael Francisco, Cubadebate Макет советской ракеты в военном комплексе Морро-Кабана, Гавана, Куба © AP Photo / Ismael Francisco, Cubadebate Макет советской ракеты в военном комплексе Морро-Кабана, Гавана, Куба

Ловушка под водой

Американский флот обнаружил подлодку 27 октября 1962-го, 11 эсминцев во главе с авианосцем "Рэндольф" окружили ее со всех сторон. Они понятия не имели, что на борту ядерная торпеда. Для них это обычная операция по выдавливанию советской подлодки на поверхность. Но для экипажа Б-59 это была атака.

Без связи, без информации экипаж сделал логичный вывод: наверху началась третья мировая.

Момент истины

В рубке собрались трое: командир подлодки Валентин Савицкий, замполит Иван Масленников и начальник штаба бригады Василий Архипов. На борту — ядерная торпеда мощностью 10 килотонн. Этого хватило бы, чтобы уничтожить весь американский флот, окруживший их.

По правилам того времени для пуска ядерного оружия требовалось согласие всех троих старших офицеров на борту. Командир Савицкий — за. Замполит Масленников — тоже. Но Архипов сказал: "Нет".

Василий объяснил: пока есть шанс избежать катастрофы, то нужно им воспользоваться. Савицкий согласился, и подлодка начала всплытие. Когда Б-59 вынырнула, моряки были уверены: это конец. Их ослепили мощные прожекторы. Над головами просвистели снаряды — предупредительные выстрелы.

Подводники передали сигнал: "Прекратите провокацию". Напряжение спало. Американцы отступили. Лодка ушла из зоны конфликта.

Мир не узнал, насколько близко подошел к краю пропасти. Если бы Архипов сказал "да", ядерная торпеда уничтожила бы американский флот. США ответили бы ударом по СССР. Советский Союз — по Штатам.

© Depositphotos.com / curraheeshutter Ядерный взрыв © Depositphotos.com / curraheeshutter Ядерный взрыв

“Ангел нашего времени”

Василий Архипов продолжил службу в ВМФ. Дослужился до контр-адмирала, после чего ушел в отставку. Умер в 1998-м.

История оставалась засекреченной десятилетиями. Только в 2002-м, на конференции в Гаване, посвященной 40-летию Карибского кризиса, мир узнал правду. Томас Блэнтон, бывший директор Архива национальной безопасности США, назвал Архипова "человеком, который спас мир".