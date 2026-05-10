"Каролина" Никишина и Свечникова вышла в полуфинал Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
- Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Каролины».
- «Каролина» выиграла серию до четырех побед со счетом 4-0 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Филадельфией Флайерз" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.
Встреча в Филадельфии завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу "Каролины". В составе победителей дубль оформил Джексон Блейк (33-я и 66-я минуты), шайбу также забросил Логан Стэнковен (45). У "Филадельфии" отличились Тайсон Фёрстер (8) и Алекс Бамп (46).
10 мая 2026 • начало в 01:00
Закончен в OT
07:50 • Тайсон Форстер
(Тревор Зеграс, Porter Martone)
45:52 • Alex Bump
32:35 • Jackson Blake
44:13 • Логан Станковен
(Тейлор Холл, Jackson Blake)
65:31 • Jackson Blake
Российские хоккеисты "Каролины" Андрей Свечников и Александр Никишин не отметились результативными действиями. Нападающий Матвей Мичков не попал в состав "Филадельфии" на матч.
"Каролина" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-0. В первом раунде команда всухую победила "Оттаву Сенаторз". В полуфинале "Харрикейнз" сыграют с победителем серии "Баффало Сейбрз" - "Монреаль Канадиенс" (1-1).