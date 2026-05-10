"Олимпиакос" и ПАОК сыграли вничью в матче чемпионата Греции - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
22:01 10.05.2026
"Олимпиакос" и ПАОК сыграли вничью в матче чемпионата Греции

ПАОК Оздоева сыграл вничью с "Олимпиакосом", АЕК Николича стал чемпионом Греции

  • "Олимпиакос" и ПАОК сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионского раунда плей-офф первенства Греции по футболу.
  • Встреча в Пирее завершилась со счетом 1:1.
  • Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пирейский "Олимпиакос" и ПАОК из Салоников сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионского раунда плей-офф первенства Греции по футболу.
Встреча в Пирее завершилась со счетом 1:1. В составе "Олимпиакоса" мяч забил Родиней (61-я минута). У ПАОКа отличился Яннис Константелиас (69).
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями.
В параллельном матче АЕК на своем поле обыграл "Панатинаикос" со счетом 2:1. Победный мяч забил бывший футболист московского "Локомотива" Жуан Мариу.
Благодаря победе в афинском дерби АЕК, набрав 70 очков, за два тура до конца турнира стал недосягаемым для ближайшего преследователя - ПАОКа, в активе которого 62 очка. Таким образом, столичный клуб под руководством бывшего тренера "Локомотива" и ЦСКА Марко Николича впервые с 2023 года стал чемпионом Греции. Серб привел АЕК к чемпионству в дебютном сезоне после ухода из армейской команды.
