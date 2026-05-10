Данилова признали лучшим игроком ЦСКА по итогам апреля

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов признан лучшим игроком команды в апреле по итогам голосования болельщиков, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Данилов по сумме голосов в Telegram и "ВКонтакте" набрал 9650 голосов и опередил защитника Даниила Кругового (2732), полузащитников Матвея Кисляка (2394), Ивана Облякова (1013), игрока обороны Лусиано Гонду (759) и хавбека Дмитрия Баринова (517). Также Данилов занял первое место в голосовании экспертов.