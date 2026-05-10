Рейтинг@Mail.ru
Данилова признали лучшим игроком ЦСКА по итогам апреля - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:57 10.05.2026 (обновлено: 13:05 10.05.2026)
Данилова признали лучшим игроком ЦСКА по итогам апреля

Восемнадцатилетнего Данилова признали лучшим футболистом ЦСКА по итогам апреля

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКирилл Данилов
Кирилл Данилов - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемнадцатилетний футболист Кирилл Данилов признан лучшим игроком ЦСКА в апреле по итогам голосования болельщиков.
  • Данилов набрал 9650 голосов и опередил других игроков команды.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов признан лучшим игроком команды в апреле по итогам голосования болельщиков, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Данилов по сумме голосов в Telegram и "ВКонтакте" набрал 9650 голосов и опередил защитника Даниила Кругового (2732), полузащитников Матвея Кисляка (2394), Ивана Облякова (1013), игрока обороны Лусиано Гонду (759) и хавбека Дмитрия Баринова (517). Также Данилов занял первое место в голосовании экспертов.
Данилову 18 лет, воспитанник армейцев дебютировал за основную команду 1 марта 2026 года в матче против грозненского "Ахмата" (0:1). На его счету 13 матчей в Кубке и чемпионате России.
Руслан Литвинов - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Гол Литвинова признали лучшим в дерби с ЦСКА в 21-м веке
9 мая, 18:31
 
ФутболСпортКирилл ДаниловДанил КруговойРоссияМатвей КислякTelegramАхматПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Аталанта
    2
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Монреаль
    Баффало
    4
    1
  • Хоккей
    11.05 04:30
    Анахайм
    Вегас
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Крылья Советов
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Сочи
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    А. Потапова
    32
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. в. д. Зандсхюлп
    566
    744
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Д. Шнайдер
    66
    12
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Балтика
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала