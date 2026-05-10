БРИКС, в отличие от ЕС, не требует перемен от Сербии, заявил Вулин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Вулин заявил, что БРИКС, в отличие от ЕС, не требует от Сербии изменений.
- Он выступил за проведение референдума о продолжении пути Сербии в ЕС и о сотрудничестве с БРИКС.
БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. БРИКС в отличие от ЕС не выдвигает требований перемен от Сербии, необходим референдум для подтверждения европейского курса такой ценой, заявил основатель партии "Движение социалистов" (ПС) бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Вулин выступил на организованном ПС в воскресенье собрании в городе Вране на юге страны в присутствии представителей других политических партий и граждан.
В Сербии назвали отказ от вступления в ЕС актом гражданского мужества
29 сентября 2025, 15:01
"БРИКС в отличие от ЕС предлагает нам взять то, что мы захотим, и не требует от нас измениться как они хотят. Мы не должны (БРИКС – ред.) ни вводить однопартийную систему как в КНР, ни президентскую систему как в РФ, нам не приказывают проводить выборы как в Бразилии или смотреть на мир как ЮАР. От нас не требуют ничего, если можете сотрудничать – сотрудничайте, если нет – не надо, но сохраняйте свой путь и свой облик", - цитирует Вулина его пресс-служба.
Партия бывшего вице-премьера предлагала ранее провести референдум о продолжении пути Сербии в ЕС, а также о сотрудничестве с БРИКС, эти законотворческие инициативы не были приняты Скупщиной (парламентом) в повестку для рассмотрения.
«
"ЕС все настойчивее выдвигает требования Сербии. Перед нами вопрос – где наши границы, "красные линии" через которые не можем переступить? Поэтому требуем референдум о ЕС. Почему нас никто не спрашивает, хотим ли мы, сербы, в Евросоюз? Если вы уверены, что хотим, укрепите свою позицию волеизъявлением граждан, получите безусловную поддержку, чтобы мы вошли в ЕС. Боюсь, что это будет не так, не уверен, что сербы выберут ЕС", - подчеркнул Вулин.
По его словам, Брюссель скоро потребует от Белграда признать независимость Косово, отказаться от поддержки Республики Сербской Боснии и Герцеговины, ввести санкции против России, предоставить албанцам автономию в Прешевской долине на юге Сербии и "называть отца и мать родителем номер один и номер два".
Лавров назвал важнейшую задачу БРИКС
11 февраля, 12:50
Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в марте 2025 года указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин после этого не вошел в состав правительства премьера Джуро Мацута, утвержденного парламентом 15 апреля 2025 года, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Александр Вулин: отношение Сербии к ЕС уже не может быть прежним
5 ноября 2025, 10:00