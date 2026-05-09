Гол Жедсона признали лучшим в РПЛ в апреле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гол португальского футболиста московского «Спартака» Жедсона Фернандеша в ворота грозненского «Ахмата» признан лучшим в Российской премьер-лиге по итогам апреля.
- Жедсон забил гол на 39-й минуте, поразив дальний верхний угол ворот из-за предела штрафной площади после сольного прохода по флангу.
- В голосовании болельщиков Жедсон набрал 46,69%, опередив других футболистов.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Гол португальского футболиста московского "Спартака" Жедсона Фернандеша в ворота грозненского "Ахмата" в матче 25-го тура чемпионата России признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам апреля, сообщается в Telegram-канале турнира.
В голосовании болельщиков Жедсон набрал 46,69%, опередив Мингияна Бевеева ("Балтика", 23,38%), Данила Кругового (ЦСКА, 15,03%), Сергея Бабкина ("Крылья Советов", 6,96%), Лукаса Оласу ("Краснодар", 2,66%), Свена Карича ("Нижний Новгород", 1,9%), Алексея Батракова ("Локомотив", 1,31%), Амара Рахмановича ("Крылья Советов", 1,09%), Константина Тюкавина (0,69%) и Муми Нгамалё (оба - "Динамо" Москва, 0,28%).