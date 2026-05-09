Гол Жедсона признали лучшим в РПЛ в апреле

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Гол португальского футболиста московского "Спартака" Жедсона Фернандеша в ворота грозненского "Ахмата" в матче 25-го тура чемпионата России признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам апреля, сообщается в Telegram-канале турнира.