Ушаков оценил вероятность встречи Путина с Трампом в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков считает нереальной встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Китае.
- Об этом помощник президента России заявил, отвечая на вопрос журналистов.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что не считает реальной встречу президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в Китае.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
«
"По-моему, нереально", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, считает ли он реальной такую встречу в Китае.