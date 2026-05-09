Ушаков назвал указ Зеленского о параде в Москве клоунадой - РИА Новости, 09.05.2026
15:28 09.05.2026 (обновлено: 18:25 09.05.2026)
Ушаков назвал указ Зеленского о параде в Москве клоунадой

© REUTERS / Remo Casilli
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Юрий Ушаков назвал указ Владимира Зеленского о параде в Москве "клоунадой".
  • Ушаков отметил, что ситуация вызывает стыд и есть более короткие слова для ее оценки.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве - это цирк и клоунада, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что есть и другие короткие слова для оценки данной ситуации.
"Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите. Есть и другие короткие слова", - отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы.
В Москве состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции и военнослужащих из Корейской народной армии, чьи солдаты и офицеры выполняли боевые задачи вместе с российскими бойцами в Курской области. Завершилось торжество пролетом авиации.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в случае провокаций центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
