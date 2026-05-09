01:49 09.05.2026 (обновлено: 03:30 09.05.2026)
Трамп заявил о готовности отправить переговорщиков по Украине в Москву

© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить американских переговорщиков в Москву.
  • По словам главы Белого дома, он готов пойти на этот шаг, если будет думать, что это поможет урегулированию конфликта на Украине.
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы направить переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Хозяин Белого дома также допустил возможность продления перемирия по Украине. По его мнению, обе стороны довольны прекращением огня.
"Я бы хотел увидеть значительное продление", — добавил Трамп.
Накануне представитель Кремля Юрий Ушаков сообщил о согласии России на инициативу президента США о перемирии с 9 по 11 мая. Он также уточнил, что Москва и Киев договорились об обмене пленными по тысяче человек с каждой стороны.
Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что согласился на режим тишины. Он утверждает, что поручил оперативно подготовить все необходимое для обмена пленными.
В конце апреля президент России Владимир Путин провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома. Он проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Лидеры стран также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.
