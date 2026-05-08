Трамп: временное перемирие может стать "началом конца" конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что праздничное прекращение огня между РФ и Украиной станет "началом конца" конфликта.
"Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертельной и ожесточенной войны", – написал он в соцсети Truth Social.
Трамп в этом же посте заявил, что по его просьбе Россия и Украина якобы прекратят огонь на три дня, с 9 по 11 мая. Он также поблагодарил российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского за согласие на прекращение огня.
"Эта просьба была сделана непосредственно мной, и я очень ценю согласие с ней президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского", – отметил он.