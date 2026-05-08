Рейтинг@Mail.ru
Трамп: временное перемирие может стать "началом конца" конфликта на Украине - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 08.05.2026 (обновлено: 21:16 08.05.2026)
Трамп: временное перемирие может стать "началом конца" конфликта на Украине

Трамп надеется, что праздничное перемирие положит конец конфликту на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что прекращение огня между РФ и Украиной станет «началом конца» конфликта.
  • Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина прекратят огонь на три дня, с 9 по 11 мая.
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что праздничное прекращение огня между РФ и Украиной станет "началом конца" конфликта.
"Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертельной и ожесточенной войны", – написал он в соцсети Truth Social.
Трамп в этом же посте заявил, что по его просьбе Россия и Украина якобы прекратят огонь на три дня, с 9 по 11 мая. Он также поблагодарил российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского за согласие на прекращение огня.
"Эта просьба была сделана непосредственно мной, и я очень ценю согласие с ней президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского", – отметил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Трамп утверждает, что Россия и Украина прекратят огонь с 9 по 11 мая
Вчера, 21:11
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала