Путин провел девять международных встреч в День Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил серию международных контактов в рамках празднования Дня Победы, 8-9 мая он провел в Кремле девять встреч с зарубежными гостями, подсчитало РИА Новости.
В частности, в субботу Путин провел переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, президентами Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Абхазии Бадрой Гунбой, Южной Осетии Аланом Гаглоевым, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и руководством Республики Сербской. В делегации Республики Сербской были новый президент Синиша Каран, председатель народной скупщины Ненад Стевандич и лидер правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Все они в эти дни прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Также на торжественных мероприятиях 9 мая присутствовали лидеры Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев. С каждым из них Путин накануне вечером провел отдельные встречи в Кремле, а затем они побеседовали за общим дружеским обедом.