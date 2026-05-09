Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Си Цзиньпином в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин назвал взаимодействие России и Китая важнейшим фактором в стабилизации международных отношений.

Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером России, товарооборот превышает 140 миллиардов долларов и продолжает расти.

Путин планирует обсудить с Си Цзиньпином вопросы энергетики, включая атомную энергетику, альтернативные виды энергии, а также сотрудничество в сфере нефти и газа.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал темы, которые планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе своего предстоящего визита в Китай.

"Здесь нет никакого секрета. Во-первых, мы всегда об этом говорим - взаимодействие России Китая является важнейшим фактором сегодня в стабилизации международных отношений", - отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Кремле.

Президент также напомнил, что Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером России, товарооборот превышает 140 миллиардов долларов и продолжает расти.

"Есть еще и вопросы сферы энергетики. Здесь и атомная энергетика, мы же продолжаем работать в Китае, продолжаем строить атомные блоки. Это альтернативные виды энергии. Китай преуспел в этом значительно, но тем не менее есть и возможность посотрудничать", - добавил он.

Кроме того, глава государства упомянул вопросы космического сотрудничества и традиционной энергетики. Он отметил, что России и Китай находятся в высокой степени готовности для серьезного шага вперед в сотрудничестве в сфере нефти и газа, и он будет рад, если во время визита в КНР удастся подписать соответствующие документы.