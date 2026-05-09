Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Си Цзиньпином в Китае

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал темы, которые планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе своего предстоящего визита в Китай.
Президент также напомнил, что Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером России, товарооборот превышает 140 миллиардов долларов и продолжает расти.
"Есть еще и вопросы сферы энергетики. Здесь и атомная энергетика, мы же продолжаем работать в Китае, продолжаем строить атомные блоки. Это альтернативные виды энергии. Китай преуспел в этом значительно, но тем не менее есть и возможность посотрудничать", - добавил он.
Кроме того, глава государства упомянул вопросы космического сотрудничества и традиционной энергетики. Он отметил, что России и Китай находятся в высокой степени готовности для серьезного шага вперед в сотрудничестве в сфере нефти и газа, и он будет рад, если во время визита в КНР удастся подписать соответствующие документы.
Визит Путина в Китай запланирован на конец мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал об активной работе по подготовке визита Путина в Поднебесную.