Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Си Цзиньпином в Китае - РИА Новости, 09.05.2026
22:48 09.05.2026
Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Си Цзиньпином в Китае

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назвал взаимодействие России и Китая важнейшим фактором в стабилизации международных отношений.
  • Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером России, товарооборот превышает 140 миллиардов долларов и продолжает расти.
  • Путин планирует обсудить с Си Цзиньпином вопросы энергетики, включая атомную энергетику, альтернативные виды энергии, а также сотрудничество в сфере нефти и газа.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал темы, которые планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе своего предстоящего визита в Китай.
"Здесь нет никакого секрета. Во-первых, мы всегда об этом говорим - взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня в стабилизации международных отношений", - отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Кремле.
Президент также напомнил, что Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером России, товарооборот превышает 140 миллиардов долларов и продолжает расти.
"Есть еще и вопросы сферы энергетики. Здесь и атомная энергетика, мы же продолжаем работать в Китае, продолжаем строить атомные блоки. Это альтернативные виды энергии. Китай преуспел в этом значительно, но тем не менее есть и возможность посотрудничать", - добавил он.
Кроме того, глава государства упомянул вопросы космического сотрудничества и традиционной энергетики. Он отметил, что России и Китай находятся в высокой степени готовности для серьезного шага вперед в сотрудничестве в сфере нефти и газа, и он будет рад, если во время визита в КНР удастся подписать соответствующие документы.
Визит Путина в Китай запланирован на конец мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал об активной работе по подготовке визита Путина в Поднебесную.
