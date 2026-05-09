Россия и Республика Сербская имеют исторические связи и духовную близость, что способствует развитию межпарламентского взаимодействия, расширению связей между Республикой Сербской и регионами России, а также развитию межвузовских связей.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), которую возглавил новый президент Синиша Каран, передает корреспондент РИА Новости.

Руководители Республики Сербской прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Представители Республики Сербской традиционно участвуют в торжественных мероприятиях 9 мая в России

В ходе встречи Путин подчеркнул, что Россия твердо настроена на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей с Республикой Сербской.

В эти дни в Москве находятся новый президент Республики Сербской Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и экс-президент, лидер правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик . В период своего президентства он не раз приезжал в Россию, их диалог с Путиным приобрел регулярный характер, отмечали в Кремле.

Каран является политическим преемником Додика. Новый президент вступил в должность в феврале, одержав победу на досрочных выборах. В Кремле подчеркивали, что Россия настроена на продолжение конструктивного взаимодействия с руководством Республики Сербской.

В ходе беседы Путина с представителями РС БиГ предполагается обсудить актуальные аспекты постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, вопросы укрепления партнерства России с Республикой Сербской, положение дел на Западных Балканах.

Республика Сербская – один из двух энтитетов в составе Боснии и Герцеговины, особый автономный статус которого закреплен Дейтонским соглашением о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года. Россия является одним из международных гарантов этого соглашения и неизменно привержена реализации закрепленных в нём принципов.

Внутриполитическая ситуация в Боснии и Герцеговине в последние годы осложняется растущим вмешательством западных стран во внутренние дела государства, отмечали в пресс-службе Кремля. Там подчеркнули, что Москва выступает за прекращение внешнего вмешательства во внутрибоснийские дела и восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами.