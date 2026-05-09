Рейтинг@Mail.ru
Путин принял делегацию Республики Сербской - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 09.05.2026 (обновлено: 18:57 09.05.2026)
Путин принял делегацию Республики Сербской

Путин принял в Кремле делегацию Республики Сербской

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретился в Кремле с делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которую возглавил новый президент Синиша Каран.
  • В ходе беседы Путина с представителями Республики Сербской предполагается обсудить актуальные аспекты постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, вопросы укрепления партнерства России с Республикой Сербской, положение дел на Западных Балканах.
  • Россия и Республика Сербская имеют исторические связи и духовную близость, что способствует развитию межпарламентского взаимодействия, расширению связей между Республикой Сербской и регионами России, а также развитию межвузовских связей.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), которую возглавил новый президент Синиша Каран, передает корреспондент РИА Новости.
Руководители Республики Сербской прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Представители Республики Сербской традиционно участвуют в торжественных мероприятиях 9 мая в России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Между русскими и сербами особые взаимоотношения, заявил Путин
Вчера, 18:51
В состав российской делегации на переговорах вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава Росстандарта Антон Шалаев.
В ходе встречи Путин подчеркнул, что Россия твердо настроена на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей с Республикой Сербской.
В эти дни в Москве находятся новый президент Республики Сербской Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и экс-президент, лидер правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик. В период своего президентства он не раз приезжал в Россию, их диалог с Путиным приобрел регулярный характер, отмечали в Кремле.
Каран является политическим преемником Додика. Новый президент вступил в должность в феврале, одержав победу на досрочных выборах. В Кремле подчеркивали, что Россия настроена на продолжение конструктивного взаимодействия с руководством Республики Сербской.
В ходе беседы Путина с представителями РС БиГ предполагается обсудить актуальные аспекты постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, вопросы укрепления партнерства России с Республикой Сербской, положение дел на Западных Балканах.
Республика Сербская – один из двух энтитетов в составе Боснии и Герцеговины, особый автономный статус которого закреплен Дейтонским соглашением о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года. Россия является одним из международных гарантов этого соглашения и неизменно привержена реализации закрепленных в нём принципов.
Внутриполитическая ситуация в Боснии и Герцеговине в последние годы осложняется растущим вмешательством западных стран во внутренние дела государства, отмечали в пресс-службе Кремля. Там подчеркнули, что Москва выступает за прекращение внешнего вмешательства во внутрибоснийские дела и восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами.
Сотрудничество России и Республики Сербской основано на исторических связях и духовной близости народов двух стран. Стороны поддерживают межпарламентское взаимодействие, также расширяются связи между Республикой Сербской и регионами России, развиваются межвузовские связи. По данным пресс-службы президента РФ, около 11 тысяч школьников в Республике Сербской изучают русский язык в качестве иностранного. С 10 по 15 мая в Республике Сербской пройдут Дни Санкт-Петербурга, а в июне этого года - Дни духовной культуры России.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Экс-глава Республики Сербской БиГ приедет в Россию на форум по безопасности
6 мая, 11:02
 
РоссияРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикВладимир ПутинСергей ЛавровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала