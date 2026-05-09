Путин прибыл на парад Победы в Москве

Парад в честь Дня Победы на Красной площади в этом году проводится в усеченном формате. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что суворовцы и нахимовцы, кадеты, а также колонна военной техники не будут принимать участие в мероприятии в связи с оперативной обстановкой. Парад завершится пролетом авиации.