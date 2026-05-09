Путин прибыл на парад Победы в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин прибыл на парад Победы на Красную площадь в Москве.
- Вместе с Путиным на параде присутствуют президенты Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, верховный правитель Малайзии и другие зарубежные гости.
- Парад в честь Дня Победы в этом году проводится в усеченном формате без участия суворовцев, нахимовцев, кадет и колонны военной техники.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве на парад в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер пришел в компании зарубежных гостей, приехавших в Россию на празднование 81-й годовщины Дня Победы. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и другие.
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в этом году проводится в усеченном формате. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что суворовцы и нахимовцы, кадеты, а также колонна военной техники не будут принимать участие в мероприятии в связи с оперативной обстановкой. Парад завершится пролетом авиации.