Участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Участники специальной военной операции (СВО) возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
После парада в честь Дня Победы на Красной площади президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры, прибывшие в Москву, направились в Александровский сад, где возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Затем цветы к мемориалу возложил министр обороны России Андрей Белоусов и участники специальной военной операции.
В Россию по случаю празднования 81-й годовщины Победы прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик. Также в Москву для участия в праздничных мероприятиях приехали президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев.