22:17 09.05.2026
Голы Месси и Суареса помогли "Интер Майами" обыграть "Торонто" в матче MLS

© Соцсети ФК "Интер Майами"Лионель Месси и Луис Суарес
  • «Интер Майами» обыграл «Торонто» в матче MLS со счетом 4:2.
  • Мячи в составе «Интер Майами» забили Родриго Де Пауль, Луис Суарес, Серхио Регилон и Лионель Месси.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Интер Майами" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Торонто завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых мячи забили Родриго Де Пауль (44-я минута), Луис Суарес (56), Серхио Регилон (73) и Лионель Месси (75). В составе проигравших дублем отметился Эмилио Аристасабаль (82, 90).
На счету Месси и Де Пауля также по две результативные передачи.
"Интер Майами", набрав 22 очка, занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Торонто" с 14 баллами идет восьмым.
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
