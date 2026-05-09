Голы Месси и Суареса помогли "Интер Майами" обыграть "Торонто" в матче MLS

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Интер Майами" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Торонто завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых мячи забили Родриго Де Пауль (44-я минута), Луис Суарес (56), Серхио Регилон (73) и Лионель Месси (75). В составе проигравших дублем отметился Эмилио Аристасабаль (82, 90).
На счету Месси и Де Пауля также по две результативные передачи.
"Интер Майами", набрав 22 очка, занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Торонто" с 14 баллами идет восьмым.
