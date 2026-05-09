Матвиенко, Нарышкин, Шойгу приехали на парад в честь Дня Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу приехали на парад в честь Дня Победы на Красную площадь.
Гости заняли места на трибунах у стены московского Кремля. На параде также присутствуют директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, глава ФМБА Вероника Скворцова, вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В субботу на Красной площади проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин традиционно выступит с речью в ходе церемонии, сообщил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков.