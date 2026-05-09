Марш Победы в Кишиневе прошел вопреки запретам, заявил Додон
16:58 09.05.2026
Марш Победы в Кишиневе прошел вопреки запретам, заявил Додон

Додон: около 30 тысяч человек приняли участие в Марше Победы в Кишиневе

© Sputnik — Колонна Марша Победы в Кишиневе
  • В Кишиневе состоялся Марш Победы, в котором приняли участие около 30 тысяч человек, несмотря на запреты и ограничения властей Молдавии.
  • Шествие началось не на главной площади Кишинева, а на соседней улице, и завершилось у мемориального комплекса "Вечность".
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек приняли участие в Марше Победы в Кишиневе, несмотря на запреты и ограничения властей Молдавии, сообщил РИА Новости экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
Ранее руководство республики запретило участникам акции собираться на главной площади Кишинева, отдав ее под празднование Дня Европы. Участники акции собрались на соседней с площадью улице и прошлись по центру города, вопреки запретам.
"Не менее 30 тысяч человек сегодня в Кишиневе участвовали в Марше Победы и в "Бессмертном полку", несмотря на давления и ограничения. Победа жива в каждом из нас, и мы будем всегда помнить, кто освобождал нашу землю от нацистов", - сказал политик.
Многотысячная колонна, в первых рядах которой шла патриотично настроенная молодежь с государственными флагами и копиями Знамени Победы, торжественно прошла по центральным улицам города. К праздничному шествию также присоединилась колонна ретроавтомобилей времен Великой Отечественной войны.
Весь маршрут марша вместе с тысячами горожан прошел 100-летний полковник Василий Литвинов - единственный оставшийся в живых фронтовик в Кишиневе. Под аплодисменты собравшихся ветеран лично возложил цветы к мемориалу.
Шествие в честь 81-й годовщины Победы завершилось у комплекса "Вечность". Участники акции непрерывным потоком несли к Вечному огню гвоздики и сирень в память о павших героях.
Встречаем День Победы: российские города готовятся к празднику
© РИА Новости / Илья Питалев

На улицах Москвы ко Дню Победы установили более трех с половиной тысяч декоративных элементов.

Оформление к празднованию Дня Победы в центре Москвы

На улицах Москвы ко Дню Победы установили более трех с половиной тысяч декоративных элементов.

На Манежной площади появился целый ансамбль из государственных флагов.

Центральная пригородная пассажирская компания запустила тематическую электричку. Вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и изображениями серебряных журавлей. Поезд будет курсировать по МЦД-4 и в дальнем пригороде Киевского и Горьковского направлений.

На ВДНХ сто пар активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", одетые в форму военных лет, станцевали "Вальс Победы".

На Арбате открылась выставка "Маршалы Великой Победы", посвященная 130-летию со дня рождения двух выдающихся полководцев — Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы, предоставленные потомками маршалов, показывают не только их воинский и героический путь, но и жизнь как обычных людей.

Петербург подготовил большую культурную программу. Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

Основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы.

Девятого мая по Невскому проспекту вновь пройдет "Бессмертный полк", на Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование зажжением факелов на Ростральных колоннах и салютом.

В Новосибирске над Театром оперы и балета подняли Знамя Победы.

Театр официально открыли 12 мая 1945 года, и каждый год на куполе накануне 9 Мая поднимается Знамя Победы.

В Донецке центральным элементом праздничного оформления стала инсталляция "Победа".

На каждой из шести букв — десятки черно-белых фотографий участников Великой Отечественной войны.

На главной площади города развеваются белые, красные и синие флаги.

Еще один элемент праздничного украшения Донецка — инсталляция ордена Отечественной войны.

В Красноярск прибыл поезд Победы. Состав во главе с легендарным паровозом "Лебедянка" украшен по подобию воинских эшелонов, на которых в 1945 году возвращались домой солдаты.

Поезд Победы привез в Красноярск технику военных лет и агитбригаду, которая устроила на вокзале праздничный концерт.

Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
От Томска до Куала-Лумпура: колонны "Бессмертного полка" на улицах мира
© РИА Новости / Сергей Бобылев

В Луганской Народной Республике акция "Бессмертный полк" прошла на территории мемориального комплекса "Партизанская стоянка".

Участница акции Бессмертный полк в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в ЛНР

В Луганской Народной Республике акция "Бессмертный полк" прошла на территории мемориального комплекса "Партизанская стоянка".

По улице Ленина в Томске прошел традиционный митинг-парад, после которого тысячи горожан присоединились к "Бессмертному полку".

Во Владивостоке "Бессмертный полк" собрал более семи тысяч участников.

Перед колонной "Бессмертного полка" во Владивостоке военнослужащие пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.

В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное шествие парадных расчетов. После этого колонны "Бессмертного полка" прошли от улицы Озерновской в сторону памятника Ленину.

Праздничный митинг после шествия "Бессмертного полка" в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие Сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края.

Пассажиры в метро Екатеринбурга перед началом акции "Бессмертный полк".

Шествие в Екатеринбурге возглавили глава Свердловской области Денис Паслер, полпред президента в УрФО Артем Жога и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Участники несли портреты своих предков, ветеранов Великой Отечественной Войны, а также родственников, погибших в ходе СВО.

Шествие во Владивостоке завершилось у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Участники возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

Участники акции "Бессмертный полк" в Петропавловске-Камчатском.

Акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Анкаре. К акции присоединились многие представители стран СНГ. Посол России в Турции Сергей Вершинин рассказал, что памятные акции в честь Дня Победы проходят в разных городах Турции, в том числе в Анталье, Стамбуле и Трабзоне.

Актриса Мария Кожевникова (слева) доставила "Огонь памяти" в Пекин и приняла участие в шествии "Бессмертного полка" на территории посольства России. Она отметила, что сохранение памяти о Победе в Великой отечественной войне зависит от каждого, важно передать ее следующим поколениям.

Сотни участников акции "Бессмертный полк" возложили цветы к Вечному огню и обелиску Победы на площади Победы в центре Минска.

Участники акции в израильской Хайфе пронесли плакаты воевавших родственников и проследовали под песни военных лет по центральным улицам города. В акции принял участие генконсул России в Хайфе Алексей Красильников.

Акция "Бессмертный полк" прошла на главной улице Куала-Лумпура. Шествие двигалось от посольства России до Русского дома, на территории которого находится обелиск в память о героях Великой Отечественной.

