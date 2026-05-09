Марш Победы в Кишиневе прошел вопреки запретам, заявил Додон

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кишиневе состоялся Марш Победы, в котором приняли участие около 30 тысяч человек, несмотря на запреты и ограничения властей Молдавии.

Шествие началось не на главной площади Кишинева, а на соседней улице, и завершилось у мемориального комплекса "Вечность".

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек приняли участие в Марше Победы в Кишиневе, несмотря на запреты и ограничения властей Молдавии, сообщил РИА Новости экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Ранее руководство республики запретило участникам акции собираться на главной площади Кишинева , отдав ее под празднование Дня Европы. Участники акции собрались на соседней с площадью улице и прошлись по центру города, вопреки запретам.

"Не менее 30 тысяч человек сегодня в Кишиневе участвовали в Марше Победы и в "Бессмертном полку", несмотря на давления и ограничения. Победа жива в каждом из нас, и мы будем всегда помнить, кто освобождал нашу землю от нацистов", - сказал политик.

Многотысячная колонна, в первых рядах которой шла патриотично настроенная молодежь с государственными флагами и копиями Знамени Победы, торжественно прошла по центральным улицам города. К праздничному шествию также присоединилась колонна ретроавтомобилей времен Великой Отечественной войны.

Весь маршрут марша вместе с тысячами горожан прошел 100-летний полковник Василий Литвинов - единственный оставшийся в живых фронтовик в Кишиневе. Под аплодисменты собравшихся ветеран лично возложил цветы к мемориалу.

Шествие в честь 81-й годовщины Победы завершилось у комплекса "Вечность". Участники акции непрерывным потоком несли к Вечному огню гвоздики и сирень в память о павших героях.

Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.