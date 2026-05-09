Марш Победы в Кишиневе прошел вопреки запретам, заявил Додон

- В Кишиневе состоялся Марш Победы, в котором приняли участие около 30 тысяч человек, несмотря на запреты и ограничения властей Молдавии.
- Шествие началось не на главной площади Кишинева, а на соседней улице, и завершилось у мемориального комплекса "Вечность".
На улицах Москвы ко Дню Победы установили более трех с половиной тысяч декоративных элементов.
На Манежной площади появился целый ансамбль из государственных флагов.
Центральная пригородная пассажирская компания запустила тематическую электричку. Вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и изображениями серебряных журавлей. Поезд будет курсировать по МЦД-4 и в дальнем пригороде Киевского и Горьковского направлений.
На ВДНХ сто пар активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", одетые в форму военных лет, станцевали "Вальс Победы".
На Арбате открылась выставка "Маршалы Великой Победы", посвященная 130-летию со дня рождения двух выдающихся полководцев — Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы, предоставленные потомками маршалов, показывают не только их воинский и героический путь, но и жизнь как обычных людей.
Петербург подготовил большую культурную программу. Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.
Основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы.
Девятого мая по Невскому проспекту вновь пройдет "Бессмертный полк", на Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование зажжением факелов на Ростральных колоннах и салютом.
В Новосибирске над Театром оперы и балета подняли Знамя Победы.
Театр официально открыли 12 мая 1945 года, и каждый год на куполе накануне 9 Мая поднимается Знамя Победы.
В Донецке центральным элементом праздничного оформления стала инсталляция "Победа".
На каждой из шести букв — десятки черно-белых фотографий участников Великой Отечественной войны.
На главной площади города развеваются белые, красные и синие флаги.
Еще один элемент праздничного украшения Донецка — инсталляция ордена Отечественной войны.
В Красноярск прибыл поезд Победы. Состав во главе с легендарным паровозом "Лебедянка" украшен по подобию воинских эшелонов, на которых в 1945 году возвращались домой солдаты.
Поезд Победы привез в Красноярск технику военных лет и агитбригаду, которая устроила на вокзале праздничный концерт.
В Луганской Народной Республике акция "Бессмертный полк" прошла на территории мемориального комплекса "Партизанская стоянка".
По улице Ленина в Томске прошел традиционный митинг-парад, после которого тысячи горожан присоединились к "Бессмертному полку".
Во Владивостоке "Бессмертный полк" собрал более семи тысяч участников.
Перед колонной "Бессмертного полка" во Владивостоке военнослужащие пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.
В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное шествие парадных расчетов. После этого колонны "Бессмертного полка" прошли от улицы Озерновской в сторону памятника Ленину.
Праздничный митинг после шествия "Бессмертного полка" в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие Сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края.
Пассажиры в метро Екатеринбурга перед началом акции "Бессмертный полк".
Шествие в Екатеринбурге возглавили глава Свердловской области Денис Паслер, полпред президента в УрФО Артем Жога и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Участники несли портреты своих предков, ветеранов Великой Отечественной Войны, а также родственников, погибших в ходе СВО.
Шествие во Владивостоке завершилось у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Участники возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.
Участники акции "Бессмертный полк" в Петропавловске-Камчатском.
Акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Анкаре. К акции присоединились многие представители стран СНГ. Посол России в Турции Сергей Вершинин рассказал, что памятные акции в честь Дня Победы проходят в разных городах Турции, в том числе в Анталье, Стамбуле и Трабзоне.
Актриса Мария Кожевникова (слева) доставила "Огонь памяти" в Пекин и приняла участие в шествии "Бессмертного полка" на территории посольства России. Она отметила, что сохранение памяти о Победе в Великой отечественной войне зависит от каждого, важно передать ее следующим поколениям.
Сотни участников акции "Бессмертный полк" возложили цветы к Вечному огню и обелиску Победы на площади Победы в центре Минска.
Участники акции в израильской Хайфе пронесли плакаты воевавших родственников и проследовали под песни военных лет по центральным улицам города. В акции принял участие генконсул России в Хайфе Алексей Красильников.
Акция "Бессмертный полк" прошла на главной улице Куала-Лумпура. Шествие двигалось от посольства России до Русского дома, на территории которого находится обелиск в память о героях Великой Отечественной.
